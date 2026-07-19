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dw.com logodw
19 Июля 2026, 09:12
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Армия России нанесла масштабный ракетный удар по Киеву

Армия РФ в ночь на 19 июля ударила по Киеву баллистическими ракетами. В результате атаки загорелись автомобили, супермаркет, общежитие и жилые дома.

Армия России нанесла самый масштабный ракетный удар по Киеву.
Армия России нанесла самый масштабный ракетный удар по Киеву.

Российская армия в ночь на воскресенье, 19 июля, массировано атаковала Киев ракетами. На фоне воздушной тревоги из-за атаки в украинской столице раздались многочисленные взрывы, передает корреспондент агентства AFP, передает dw.com

В Днепровском районе в результате удара произошло задымление возле торгового центра, из-за падения обломков загорелось здание общежития. В Шевченковском районе горит трехэтажная пристройка к административному зданию. Также повреждены более 10 припаркованных автомобилей. В расположенном рядом жилом доме выбиты окна. В Соломенском районе обломки рухнули рядом с 9-этажкой, повредив остекление, там же зафиксировано возгорание на крыше здания супермаркета и в соседнем с ним жилом доме, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По последним данным, пострадали восемь человек. Киевская городская военная администрация сообщила об одном погибшем.


Источник
dw.com logodw
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