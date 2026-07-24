Россия нанесла удар по выставке оружия под Киевом: есть погибшие и раненые.

Россия нанесла удар по Киевской области - в частности, по полигону, где проходила выставка вооружений. По данным генпрокурора страны Кравченко, в результате атаки на регион погибли 10 человек, около 100 ранены.

Россия днем в пятницу, 24 июля, нанесла ракетный удар по Киевской области - в частности, по полигону, где проходила выставка вооружений. Погибло 10 человек, около 100 получили ранения, завил генпрокурор Руслан Кравченко в своем Telegram-канале. Информацию об ударе по выставке также подтвердил Украинский совет оружейников, передает dw.com

В организации заявили, что на мероприятии "находились представители украинской оборонной индустрии". Там также подтвердили, что в результате удара есть погибшие и раненые, но не стали называть их число. "Информация о точном местонахождении участников публично не распространялась. Обстоятельства удара устанавливаются компетентными органами", - указано в посте на странице Совета в Facebook.

Анонсы выставки были доступны в Интернете

Украинский Telegram-канал "Тарас Григорович повідомляє" ("Тарас Григорьевич сообщает"), на который ссылаются местные СМИ, включая онлайн-издание "Украинская правда", указывает, что речь идет о выставке Defense Demo Day & Defense Expo "Критично Захищено" ("Критически Защищено"), организатором которой стала "Армада" - Ассоциация производителей беспилотных систем и сопутствующих технологий.

Мероприятие проходило на частном полигоне в Бучанском районе, заявил исполняющий обязанности главы Киевской областной военной администрации (ОВА) Руслан Олейник на своей странице в Facebook. Отмечается, что информация о мероприятии была доступна в Интернете.

Возбуждено два уголовных дела

По словам генпрокурора Кравченко, после ракетного удара по Киевской области возбуждено два уголовных дела - по статьям о нарушении законов и обычаев войны, а также о служебной халатности, которая привела к гибели людей. "Следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, кто согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения", - указано в посте Кравченко.

Минобороны России: Поражены предприятия ВПК в Киеве и области

Днем 24 июля Минобороны России также отчиталось об атаках по Украине, совершенных с 18 июля. За эти дни, как отмечается, были нанесены массированный и 18 групповых ударов. В Киеве и области, как указано в посте в Telegram-канале военного ведомства, среди прочего поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), логистические центры и объекты топливно-энергетической инфраструктуры.

Удары пришлись и на другие регионы Украины

Утром 24 июля также были сброшены две авиабомбы на город Славянск в Донецкой области. В результате погибли пять человек, еще девять получили ранения, заявил глава региональной ОВА Вадим Филашкин в своем Telegram-канале. По его словам, также повреждены 10 частных домов, предприятие и помещение почетного консульства Латвии.

Кроме того, в Харькове погиб водитель автомобиля, в который попал дрон, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.