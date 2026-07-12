Аргентина получила последнюю путевку в полуфинал ЧМ-2026.

Аргентинские футболисты сумели одолеть играющую с середины второго тайма в меньшинстве Швейцарию лишь в дополнительное время. Соперником действующих чемпионов мира в полуфинале станет сборная Англии.

Действующий чемпион мира сборная Аргентины в большинстве сумела одолеть сборную Швейцарии только в экстра-таймах со счетом 3:1. Оба мяча в добавленное время оказались в сетке ворот швейцарцев под самый конец встречи. Этот последний, четвертый матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу 2026 года состоялся на стадионе в Канзас-Сити и завершился утром в воскресенье, 12 июля, передает dw.com

Фундамент победы аргентинцев заложили лидер сборной Лионель Месси и Алексис Макаллистер, который успешно завершил ударом головой его передачу с углового уже на 10-й минуте матча. Для Месси, на счету которого уже 8 забитых мячей на ЧМ-2026, эта голевая передача стала второй на турнире.

Швейцарские футболисты боролись на равных будучи в меньшинстве

Во втором тайме сборная Аргентины столкнулась с серьезным сопротивлением швейцарцев с их надежной защитой и острыми контратаками. Несколько раз от гола спас вратарь аргентинцев Эмилиано Мартинес, однако и он оказался бессилен перед ударом Дана Ндойе в середине второго тайма.

Уже спустя 5 минут после этого вторую желтую карточку за симуляцию получил форвард Брель Эмболо, и сборная Швейцарии осталась в меньшинстве. Но даже это не помогло Аргентине завершить матч в основное время и 9 добавленных к нему минут. Тактика "автобуса" (плотная защита из многих игроков. - Ред.) в обороне швейцарцев была эффективной вплоть до 112-й минуты, когда их голкипера Грегора Кобеля сумел пробить ударом в "девятку" Хулиан Альварес. Финальную точку в игре поставил Лаутаро Мартинес.

Соперником Аргентины в полуфинале станет сборная Англии, которая несколькими часами ранее в тяжелом противостоянии победила норвежцев. Матч, который состоится 15 июля в Атланте, обещает стать одним из наиболее зрелищных на турнире. Это одна из самых принципиальных игр в истории чемпионатов мира.

Лионель Месси, вероятно, проводит свой последний мундиаль

Лидер, капитан и лучший бомбардир сборной Аргентины Лионель Месси на этом турнире проводит, вероятно, свой последний чемпионат мира и уже входит в число главных претендентов на "Золотую бутсу". Те же восемь забитых мячей на счету и лидера и капитана сборной Франции Килиана Мбаппе, который также выступит в полуфинале.

Сборная Аргентины - одна из самых титулованных национальных команд планеты, она становилась чемпионом мира трижды: 1978, 1986 и 2022 годах. В 1930-м, 1990-м и 2014-м годах аргентинцы играли в финалах мундиалей.

Швейцария впервые за 72 года сыграла в четвертьфинале чемпионата мира. Единственная предыдущая встреча этой сборной с Аргентиной на ЧМ состоялась в 2014 году - тогда в 1/8 финала турнира южноамериканцам удалось забить единственный мяч только в экстра-таймах.

Чемпионат мира по футболу 2026 года

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в Северной Америке. Большая часть игр мирового первенства проводится в США (в 11 из 16 принимающих городов), еще три города принимали матчи в Мексике и два - в Канаде.

Все матчи четвертьфиналов и последующих раундов плей-офф пройдут на стадионах США. В ночь на 10 июля первую путевку в полуфинал завоевала Франция, сутки спустя во втором четвертьфинале определился ее соперник - Испания. Полуфинальный матч между этими сборными состоится 14 июля в Арлингтоне близ Далласа в штате Техас в 21:00 по среднеевропейскому времени.

Финальный матч состоится на стадионе New York New Jersey (MetLife) в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси) 19 июля в 21:00 (15:00 по местному времени).