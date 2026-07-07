theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
dw.com logodw
7 Июля 2026, 08:42
9 064
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Сборная США вылетела с ЧМ после скандала с дисквалификацией своего игрока

Американская команда уступила в 1/8 финала Бельгии со счетом 1:4 и таким образом стала последней из трех команд-хозяек чемпионата, вылетевшей с турнира. Матч состоялся в Сиэтле.

Сборная США вылетела с ЧМ после скандала с дисквалификацией своего игрока.
Сборная США вылетела с ЧМ после скандала с дисквалификацией своего игрока.

Игра проходила на фоне скандала, вызванного отложенной дисквалификацией ключевого игрока сборной США, нападающего Фоларина Балогуна. Он получил красную карточку в матче 1/16 против Боснии и Герцеговины и должен был пропустить следующую встречу. Но за несколько дней до игры против Бельгии ФИФА объявила о приостановке дисквалификации, пишет dw.com 

Позже Дональд Трамп сам рассказал журналистам, что звонил президенту ФИФА Джанни Инфантино и говорил о возможном пересмотре решения арбитров. Президент Соединенных Штатов в разговоре с прессой заявил, что не считает нарушение правил со стороны Балогуна, за которое тот получил красную карточку, фолом. А судью, принявшего такое решение, назвал "немного подозрительной фигурой".

Перед игрой против США тренер сборной Бельгии Руди Гарсия заявил, что его команда будет отстаивать не только честь национальной сборной, а "сам футбол, его этические принципы и честность". В четвертьфинале бельгийцы встретятся с командой Испании, которая несколькими часами ранее обыграла Португалию со счетом 0:1.

Источник
dw.com logodw
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте