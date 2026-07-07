Сборная США вылетела с ЧМ после скандала с дисквалификацией своего игрока.

Американская команда уступила в 1/8 финала Бельгии со счетом 1:4 и таким образом стала последней из трех команд-хозяек чемпионата, вылетевшей с турнира. Матч состоялся в Сиэтле.

Игра проходила на фоне скандала, вызванного отложенной дисквалификацией ключевого игрока сборной США, нападающего Фоларина Балогуна. Он получил красную карточку в матче 1/16 против Боснии и Герцеговины и должен был пропустить следующую встречу. Но за несколько дней до игры против Бельгии ФИФА объявила о приостановке дисквалификации, пишет dw.com

Позже Дональд Трамп сам рассказал журналистам, что звонил президенту ФИФА Джанни Инфантино и говорил о возможном пересмотре решения арбитров. Президент Соединенных Штатов в разговоре с прессой заявил, что не считает нарушение правил со стороны Балогуна, за которое тот получил красную карточку, фолом. А судью, принявшего такое решение, назвал "немного подозрительной фигурой".

Перед игрой против США тренер сборной Бельгии Руди Гарсия заявил, что его команда будет отстаивать не только честь национальной сборной, а "сам футбол, его этические принципы и честность". В четвертьфинале бельгийцы встретятся с командой Испании, которая несколькими часами ранее обыграла Португалию со счетом 0:1.