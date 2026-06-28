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meduza.io logomeduza
28 Июня 2026, 11:44
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Аргентина будет выдавать «золотые паспорта» за 500 тысяч долларов

Аргентина готовится запустить программу, позволяющую получить гражданство страны за инвестиции.

Аргентина будет выдавать «золотые паспорта» за 500 тысяч долларов.
Аргентина будет выдавать «золотые паспорта» за 500 тысяч долларов.

Об этом сообщила газета Financial Times 27 июня, передает meduza.io

Источники издания заявили, что Аргентина станет выдавать паспорта в обмен на безвозвратное пожертвование в размере около 500 тысяч долларов или покупку государственных облигаций на один миллион долларов. Собеседники газеты отметили, что условия программы могут измениться.

Власти страны рассчитывают, что программа так называемых золотых паспортов поможет Аргентине в ближайшие годы выплатить десятки миллиардов долларов по долгам.

Министерство экономики Аргентины, которое отвечает за программу, отказалось от комментариев.

В случае, если программу утвердят, Аргентина станет одной из крупнейших стран, предлагающих гражданство за инвестиции. При этом паспорт Аргентины позволит совершать безвизовые поездки почти в 170 стран мира — это больше, чем любой другой паспорт, который можно получить за инвестиции.

Аргентина стала одним из направлений для релокации после начала большой войны России и Украины. На этом фоне Аргентина в 2025 году ужесточила свое миграционное законодательство. Как пишет FT, на ужесточение законов власти пошли в том числе для того, чтобы ввести программу получения гражданства за инвестиции.

В последние годы программы «золотых паспортов» начали сворачивать власти стран Европы. Еврокомиссия призывала членов ЕС аннулировать гражданство, уже выданное по такой схеме россиянам и белорусам.

Источник
meduza.io logomeduza
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