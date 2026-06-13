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euronews.com logoeuronews
13 Июня 2026, 15:14
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Сборная США ярко стартовала на ЧМ перед звездами Голливуда

На матче на стадионе SoFi в Лос‑Анджелесе присутствовали самые известные звезды Голливуда, в том числе Том Круз и Леонардо Ди Каприо.

Сборная США ярко стартовала на ЧМ перед звездами Голливуда.
Сборная США ярко стартовала на ЧМ перед звездами Голливуда.

Сборная США начала выступление на чемпионате мира с убедительной победы над Парагваем со счетом 4:1 в Лос-Анджелесе, задав тон в группе D, передает euronews.com

Голы Джованни Рейны и Фоларина Балогана, а также автогол игрока сборной Парагвая оказались для южноамериканской команды слишком тяжелым ударом: подопечные Маурисио Почеттино, бывшего тренера «Пари Сен-Жермен», уверенно довели матч до победы.

Несмотря на колоссальное давление, связанное с этим стартом, американцы провели блестящий первый тайм, а изящный удар внешней стороной стопы в концовке окончательно закрепил их успех.

Это была энергичная и многообещающая игра сборной, которая давно мечтает войти в число грандов международного футбола.

Сборной США, несомненно, предстоят более серьезные испытания по мере продвижения по турнирной сетке, но победу над Парагваем нельзя недооценивать. В отборочном турнире парагвайцы добились громких результатов, обыграв дома Бразилию, Уругвай, Чили и Аргентину.

После матча нападающий сборной США Кристиан Пулишич, которого в перерыве заменили в качестве предосторожности из-за небольшого повреждения, заявил, что это «лишь начало длинного пути».

«Нам еще многое предстоит сделать. Это действительно очень хороший старт, мы можем собой гордиться. Но нужно продолжать работать и быть готовыми к следующему матчу», — сказал он.

Почеттино высоко оценил игру своей команды, но аргентинский специалист подчеркнул, что это «всего лишь один матч».

«Нам нужно продолжать прибавлять», — отметил он на пресс-конференции после матча.

На матче на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе присутствовали звезды первой величины из Голливуда, среди них Том Круз и Леонардо Ди Каприо. Легенда английского футбола Дэвид Бекхэм пришел на игру вместе с супругой, певицей и дизайнером Викторией Бекхэм.

Поп-звезда Кэти Перри выступила перед началом встречи на церемонии открытия турнира, который стартовал в четверг вечером победой сборной Мексики над хозяевами чемпионата мира 2010 года сборной ЮАР со счетом 2:0 на стадионе «Ацтека» в Мехико.

Президент США Дональд Трамп в итоге на матч не приехал.

В интервью TalkSport ранее на этой неделе Эндрю Джулиани, возглавляющий рабочую группу Белого дома по подготовке к чемпионату мира FIFA, объяснил это «плотным» графиком Трампа.

Соведущая чемпионата Канада тоже неплохо начала турнир, вырвав в пятницу ничью 1:1 в матче с сильной командой Боснии и Герцеговины.

Сайл Ларин сравнял счет на 78-й минуте после того, как Йово Лукич вывел боснийцев вперед в середине первого тайма.

На чемпионате мира в Катаре в 2022 году канадцы проиграли все матчи группового этапа, поэтому теперь рассчитывают развить успех в следующих встречах с Катаром и Швейцарией.

Турнир 2026 года — крупнейший чемпионат мира в истории: в его расширенном формате на полях Канады, Мексики и США участвуют рекордные 1248 футболистов из 48 сборных.

Сборная США ярко стартовала на ЧМ перед звездами Голливуда

Источник
euronews.com logoeuronews
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