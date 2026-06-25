Банковские кредиты в Молдове: почти половина — на жильё и потребление.

Портфель кредитов банковского сектора Молдовы достиг 111,5 млрд леев, согласно данным Национального банка (НБМ).

Наибольшая доля финансирования приходится на ипотечные и потребительские кредиты — вместе они составляют почти половину всех выданных займов, сообщает bani.md

Ипотека — крупнейший сегмент

Согласно статистике, кредиты на покупку и строительство недвижимости достигли 28,36 млрд леев и стали крупнейшей категорией кредитования в банковской системе.

На втором месте — кредиты для торговли (22,48 млрд леев), затем потребительские кредиты (20,9 млрд леев).

Также банки зафиксировали более 26 800 активных потребительских кредитов, что является самым высоким показателем среди всех видов займов.

Секторы экономики и кредитование

Сельское хозяйство получило кредитование на 5,77 млрд леев, сектор услуг — почти 4,8 млрд леев. Пищевая промышленность привлекла 4,52 млрд леев, строительство — 4,07 млрд леев.

Финансово-небанковский сектор получил кредиты на более чем 4,3 млрд леев, энергетический сектор — около 3,4 млрд леев.

Концентрация банковского рынка

Наибольшая доля ипотечного портфеля приходится на MAIB (Moldova-Agroindbank) — более 10,2 млрд леев, далее следует Moldindconbank с 8,8 млрд леев.

Эти два банка также лидируют по потребительским кредитам, контролируя вместе более 14,5 млрд леев.

В целом MAIB остается крупнейшим кредитором в стране с портфелем более 41,8 млрд леев, за ним следуют Moldindconbank (28,1 млрд леев) и Victoriabank (14,3 млрд леев).