Как утверждается в иске, рекрутеры OpenAI на собеседованиях с сотрудниками Apple, желавшими получить работу в компании, просили тех раскрывать подробности секретных проектов Apple и приносить компоненты разрабатываемых устройств.

Apple подала в суд на OpenAI, обвинив компанию в краже корпоративных секретов. Об этом пишет The New York Times, передает meduza.io

Одним из ответчиков в иске указан глава отдела аппаратного обеспечения OpenAI Тан Тан, который работал в Apple до 2024 года. В иске утверждается, что за несколько месяцев до своего ухода Тан передал OpenAI конфиденциальную информацию о поставщиках Apple.

В иске Apple отмечает, что начала внутреннее расследование еще в феврале и предупредила OpenAI об утечке коммерческой тайны, однако не получила ответа.

OpenAI отвергла обвинения.

«Нас не интересуют коммерческие тайны других компаний», — заявили в OpenAI.

OpenAI планирует конкурировать с Apple на рынке потребительских устройств. В 2025 году за 6,5 миллиарда долларов OpenAI купила дизайн-студию IO, основанную бывшим главным дизайнером Apple Джонни Айвом, и с тех пор активно переманивает сотрудников конкурента.