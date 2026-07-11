theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
meduza.io logomeduza
11 Июля 2026, 15:14
6
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Apple подала в суд на OpenAI, обвинив компанию в краже корпоративных секретов

Как утверждается в иске, рекрутеры OpenAI на собеседованиях с сотрудниками Apple, желавшими получить работу в компании, просили тех раскрывать подробности секретных проектов Apple и приносить компоненты разрабатываемых устройств.

Apple подала в суд на OpenAI, обвинив компанию в краже корпоративных секретов.
Apple подала в суд на OpenAI, обвинив компанию в краже корпоративных секретов.

Apple подала в суд на OpenAI, обвинив компанию в краже корпоративных секретов. Об этом пишет The New York Times, передает meduza.io

Одним из ответчиков в иске указан глава отдела аппаратного обеспечения OpenAI Тан Тан, который работал в Apple до 2024 года. В иске утверждается, что за несколько месяцев до своего ухода Тан передал OpenAI конфиденциальную информацию о поставщиках Apple.

В иске Apple отмечает, что начала внутреннее расследование еще в феврале и предупредила OpenAI об утечке коммерческой тайны, однако не получила ответа.

OpenAI отвергла обвинения. 

«Нас не интересуют коммерческие тайны других компаний», — заявили в OpenAI.

OpenAI планирует конкурировать с Apple на рынке потребительских устройств. В 2025 году за 6,5 миллиарда долларов OpenAI купила дизайн-студию IO, основанную бывшим главным дизайнером Apple Джонни Айвом, и с тех пор активно переманивает сотрудников конкурента.

Источник
meduza.io logomeduza
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте