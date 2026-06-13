theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
13 Июня 2026, 10:49
8
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Группа генпрокуроров США начала расследование в отношении OpenAI

В OpenAI заявили, что намерены конструктивно сотрудничать с офисами генеральных прокуроров.

Группа генпрокуроров США начала расследование в отношении OpenAI.
Группа генпрокуроров США начала расследование в отношении OpenAI.

Коалиция генеральных прокуроров штатов США начала расследование в отношении компании OpenAI. Об этом сообщают Reuters и The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации собеседников изданий, в пятницу OpenAI вручили судебное предписание от генпрокурора Нью-Йорка. Согласно нему, компания обязана предоставить документы, описывающие работу и влияние на пользователей. В частности — рекламу, методы вовлечения и удержания аудитории, а также механизмы обработки личных данных. Требование также включает запросы о взаимодействии платформы с несовершеннолетними и пожилыми людьми.

В OpenAI заявили, что намерены конструктивно сотрудничать с офисами генеральных прокуроров.

В начале июня власти Флориды первыми среди американских штатов подали иск против главы OpenAI Сэма Альтмана за нанесение вреда несовершеннолетним. Они обвинили платформу в намеренном введении в заблуждение относительно ее безопасности.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте