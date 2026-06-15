Суд окончательно отклонил иск Маска о "хищении" секретов против OpenAI.

Судья Рита Лин в Сан-Франциско заявила, что xAI не доказала, что OpenAI подстрекала бывшего инженера xAI Сюэчэня Ли к незаконному присвоению коммерческих тайн или что он раскрыл их во время рекрутинговой презентации для OpenAI, передает epravda.com.ua

Дело было отклонено с окончательным запретом на повторную подачу. Судья отметила, что продолжение иска было бы "бесполезным".

xAI подала иск в сентябре прошлого года. Компания утверждала, что бывшие сотрудники унесли конфиденциальную информацию, в частности исходный код, связанный с чат-ботом Grok, когда переходили на работу в OpenAI.