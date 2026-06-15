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epravda.com.ua logoepravda
15 Июня 2026, 23:43
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Суд окончательно отклонил иск Маска о "хищении" секретов против OpenAI

Федеральный суд США окончательно отклонил иск xAI Илона Маска против OpenAI, в котором компания обвиняла разработчика ChatGPT в краже коммерческих тайн.

Суд окончательно отклонил иск Маска о &#34;хищении&#34; секретов против OpenAI.
Суд окончательно отклонил иск Маска о "хищении" секретов против OpenAI.

Судья Рита Лин в Сан-Франциско заявила, что xAI не доказала, что OpenAI подстрекала бывшего инженера xAI Сюэчэня Ли к незаконному присвоению коммерческих тайн или что он раскрыл их во время рекрутинговой презентации для OpenAI, передает epravda.com.ua

Дело было отклонено с окончательным запретом на повторную подачу. Судья отметила, что продолжение иска было бы "бесполезным".

xAI подала иск в сентябре прошлого года. Компания утверждала, что бывшие сотрудники унесли конфиденциальную информацию, в частности исходный код, связанный с чат-ботом Grok, когда переходили на работу в OpenAI.

Источник
epravda.com.ua logoepravda
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