15 Июня 2026, 23:43
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Суд окончательно отклонил иск Маска о "хищении" секретов против OpenAI
Федеральный суд США окончательно отклонил иск xAI Илона Маска против OpenAI, в котором компания обвиняла разработчика ChatGPT в краже коммерческих тайн.
Судья Рита Лин в Сан-Франциско заявила, что xAI не доказала, что OpenAI подстрекала бывшего инженера xAI Сюэчэня Ли к незаконному присвоению коммерческих тайн или что он раскрыл их во время рекрутинговой презентации для OpenAI, передает epravda.com.ua
Дело было отклонено с окончательным запретом на повторную подачу. Судья отметила, что продолжение иска было бы "бесполезным".
xAI подала иск в сентябре прошлого года. Компания утверждала, что бывшие сотрудники унесли конфиденциальную информацию, в частности исходный код, связанный с чат-ботом Grok, когда переходили на работу в OpenAI.