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eurointegration.com.ua logoeurointegration
8 Июля 2026, 23:34
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Апелляционный суд отклонил попытку Трампа сохранить своё имя в Центре Кеннеди

Апелляционный суд США в среду, 8 июля, вынес решение, согласно которому администрация президента Дональда Трампа не может вернуть его имя на фасад Центра имени Кеннеди в Вашингтоне.

Апелляционный суд отклонил попытку Трампа сохранить своё имя в Центре Кеннеди.
Апелляционный суд отклонил попытку Трампа сохранить своё имя в Центре Кеннеди.

Решение, принятое коллегией из трёх судей Апелляционного суда США округа Колумбия, отклонило просьбу администрации Трампа приостановить исполнение постановления судьи нижестоящей инстанции по делу, возбужденному представительницей Демократической партии Джойс Битти, которая является членом совета директоров Центра Кеннеди, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на reuters.com

В то же время решение апелляционного суда не касалось сути дела, и апелляционный процесс Трампа может продолжаться.

В своей апелляции администрация Трампа заявила, что удаление имени Трампа нанесет ущерб усилиям по сбору средств "и приведет к финансовому упадку Центра".

Впрочем, в своем решении апелляционный суд отметил, что администрация не подкрепила это утверждение "никакими конкретными фактами или доказательствами".

Апелляционный суд также отметил, что администрации запрещено утверждать, что новая организация под названием "Фонд Центра исполнительских искусств имени Трампа и Кеннеди" будет вынуждена вернуть средства, если имя президента не будет возвращено на фасад здания.

Сообщалось, что Трампу могут запретить переименовывать любые федеральные здания, земельные участки или другие объекты в свою честь.

Трамп ранее заверил, что не планирует называть своим именем новый бальный зал Белого дома, для строительства которого снесли восточное крыло комплекса.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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