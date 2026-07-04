Anthropic борется с лазейками, позволяющими получить доступ к Claude в Китае.

Обходные пути включают корпоративные аккаунты в дочерних фирмах. Лазейки не противоречат законам США и КНР, но нарушают правила Anthropic.

Компания Anthropic обнаружила лазейки, позволяющие пользователям из Китая пользоваться ее моделью искусственного интеллекта (ИИ) Claude, и занимается их устранением. Об этом сообщила Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, компания сосредоточилась на борьбе с сервисами «трансферных станций». Они перенаправляют запросы от пользователей из Китая через учетные записи Claude, зарегистрированные за рубежом, после чего выдают ответы. Также Anthropic с помощью Claude анализирует косвенные признаки, способные указать на расположение компьютера пользователя в материковом Китае, включая часовой пояс устройства.

Как сообщили собеседники издания, китайские фирмы получают доступ к ИИ-инструментам Anthropic, включая Claude, используя обходные пути, в том числе облачных провайдеров и зарубежные дочерние компании. По данным источников FT, компания Ant Financial предоставила сотрудникам корпоративные учетные записи Claude, доступ к которым осуществлялся через интранет-сеть (цифровую экосистему фирмы, доступную исключительно ее сотрудникам — РБК), связанную с ее сингапурским подразделением.

В свою очередь китайский гигант ByteDance, владеющий TikTok, не предоставляет доступ к Claude, но в этом году компания ввела схему возмещения расходов, позволяющую инженерам включать личные подписки на платформу в свои расходы, рассказали источники.

Кроме того, отмечает FT, для доступа к Claude фирмы из Китая в некоторых случаях используют Azure (облачную платформу компании Microsoft) — также через дочерние компании. Microsoft продавала доступ к интерфейсу прикладного программирования (API) представительствам компаний в Сингапуре. Это позволяло инженерам, работающим в материковом Китае, использовать Claude через внутренние сети.

Издание уточняет, что подобные обходные пути не нарушают законодательство ни США, ни Китая, но противоречат условиям предоставления услуг Anthropic. Согласно ему, китайским компаниям и иностранным организациям, принадлежащим им, запрещено использовать ее ИИ-модели.

Накануне FT писала, что американские власти ведут активные переговоры с разработчиками искусственного интеллекта (ИИ) о создании стандартов для выпуска новых моделей. Источники издания уточнили, что Центр стандартов и инноваций в области ИИ и Агентство национальной безопасности (АНБ) будут играть решающую роль в установлении стандартов и контроле за ними. Власти также определят, кто будет иметь доступ к передовым моделям — как внутри страны, так и за рубежом.