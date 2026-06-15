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epravda.com.ua logoepravda
15 Июня 2026, 23:59
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Anthropic попытается оспорить распоряжение США о блокировке топовых ИИ-моделей

Технические специалисты Anthropic в понедельник встретятся с представителями Министерства торговли США после распоряжения правительства ограничить доступ иностранцев к новейшим моделям компании.

Anthropic попытается оспорить распоряжение США о блокировке топовых ИИ-моделей.
Anthropic попытается оспорить распоряжение США о блокировке топовых ИИ-моделей.

Администрация Трампа приказала Anthropic заблокировать иностранным гражданам в США и за рубежом доступ к моделям Fable 5 и Mythos 5, сославшись на риски для национальной безопасности. В ответ компания заявила, что отключит доступ к моделям по всему миру, передает epravda.com.ua

По данным Anthropic, правительство считает, что защиту Fable 5 можно обойти и использовать модель для поиска уязвимостей в программном обеспечении. Компания утверждает, что речь идет лишь о "незначительных" недостатках, которые могут находить и другие общедоступные модели.

По словам источника Reuters, технические специалисты Anthropic почти ежедневно проводили виртуальные встречи с должностными лицами с тех пор, как администрация связалась с компанией в пятницу.

Источник
epravda.com.ua logoepravda
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