Anthropic выделит свыше 170 млн евро на изучение влияния ИИ на занятость.

Средства направят в фонд «Economic Futures Research Fund», который будет финансировать исследовательские проекты и оценку государственных мер, которые компания считает перспективными, передает euronews.com

Кроме того, Anthropic создает стипендиальную программу объемом 150 млн долларов (130 млн евро), которая, по ее словам, поможет молодым специалистам донести преимущества ИИ до местных сообществ по всей стране.

В эссе, опубликованном на его личном сайте, глава компании Дарио Амодей заявил, что ИИ может вызвать гораздо более масштабные и затяжные потрясения на рынке труда, чем прежние технологические изменения, и предложил в будущем финансировать всеобщий базовый доход за счет налогов на компании в сфере ИИ.

«Главной задачей в таком мире будет не стимулирование роста, а поиск способа, позволяющего всем разделить выгоды», - написал Амодей, добавив, что он не «пытается выступать пророком апокалипсиса».

Многоуровневый план на случай роста безработицы и распределения выгод от ИИ

В документе Anthropic описывается, как правительство США могло бы реагировать на три уровня потрясений, вызванных ИИ: безработица на уровне 5%, 10% или на неопределенно высоком, «беспрецедентном» уровне.

Последний опубликованный показатель безработицы в США, обнародованный на прошлой неделе, составил 4,3%.

В самом тяжелом сценарии, по оценке компании, понадобится постоянная поддержка, и в качестве способов распределения создаваемого ИИ богатства она называет всеобщий базовый доход, суверенные фонды благосостояния и схемы владения долями.

Амодей пишет, что всеобщий базовый доход можно было бы финансировать за счет налогов на «соответствующие компании» или повышения налога на прирост капитала.

Этот шаг последовал за обещанием OpenAI, сделанным в понедельник, обеспечить, чтобы выгоды от ИИ доставались широким слоям общества.

Гендиректор Сам Альтман недавно встретился с сенатором Берни Сандерсом, чтобы обсудить предоставление гражданам долей владения компаниями в сфере ИИ через общественный фонд благосостояния. Обе компании готовятся к выходу на биржу.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что вскоре встретится с руководителями компаний в сфере ИИ, чтобы обсудить, как «отдать долг» обществу, сказав журналистам: «Если мы это сделаем, люди станут очень богатыми».

Anthropic также рекомендует наделить правительства возможностью «блокировать или сдерживать» модели ИИ, которые представляют «значительный риск катастрофического вреда».

Амодей считает, что надзор должен быть сопоставим по строгости с правилами в американской авиации: модели нужно тестировать и проверять до их выпуска, поскольку ИИ, как и самолеты, автомобили и лекарства, «способен убивать большое количество людей, если он плохо спроектирован или используется ненадлежащим образом».