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meduza.io logomeduza
13 Июня 2026, 17:45
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Власти США закрыли доступ иностранцам к самым мощным ИИ-моделям Anthropic

Правительство США обязало компанию Anthropic закрыть иностранным пользователям доступ к ее самым мощным ИИ-моделям — Fable 5 и Mythos 5.

Власти США закрыли доступ иностранцам к самым мощным ИИ-моделям Anthropic.
Власти США закрыли доступ иностранцам к самым мощным ИИ-моделям Anthropic.

Запрет, говорится в заявлении компании, распространяется в том числе на самих сотрудников Anthropic, у которых нет американского гражданства, передает meduza.io

Власти США, отдавая соответствующее распоряжение, сослались на соображения национальной безопасности, не став уточнять детали. В самой Anthropic считают, что запрет связан с сообщениями о возможности программного взлома Mythos 5.

Компания сообщила, что выполнит распоряжение правительства.

Однако мы не согласны с тем, что обнаружение узкого потенциального джейлбрейка (программного взлома) должно служить основанием для отзыва коммерческой модели, развернутой для сотен миллионов людей.

Если бы подобные стандарты применялись во всей индустрии, считают в Anthropic, то это «фактически остановило бы все новые развертывания моделей всех ведущих разработчиков».

Anthropic отметила, что доступ ко всем остальным ее ИИ-моделям не ограничивается, и принесла извинения клиентам. «Мы считаем, что это недоразумение, и работаем над тем, чтобы восстановить доступ как можно скорее», — подчеркнули в компании.

В начале июня Anthropic, самым известным продуктом которой является модель искусственного интеллекта Сlaude, подала заявку на первичное размещение акций (IPO). Дата выхода ценных бумаг компании на биржу и другие параметры IPO пока не объявлены. По неофициальным данным, торги акциями Anthropic планируют начать осенью.

Источник
meduza.io logomeduza
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