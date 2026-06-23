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ipn
23 Июня 2026, 16:42
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Анестезиолог-реаниматолог из Комрата предстал перед судом в связи со смертью пациента

Врач-анестезиолог-реаниматолог из Комратской районной больницы предстал перед судом по обвинению в халатном отношении к правилам оказания медицинской помощи, что, предположительно, привело к смерти пациента.

Анестезиолог-реаниматолог из Комрата предстал перед судом в связи со смертью пациента.
Анестезиолог-реаниматолог из Комрата предстал перед судом в связи со смертью пациента.

По данным Генеральной прокуратуры, дело касается 47-летнего мужчины, доставленного в отделение неотложной помощи 19 января 2025 года после дорожно-транспортного происшествия со множественными серьёзными травмами, сообщает ipn.md

Правоохранительные органы отмечают, что врач недооценил тяжесть состояния пациента, частично приписав симптомы отравлению алкоголем, и не назначил ему госпитализацию в отделение интенсивной терапии. Кроме того, не было обеспечено непрерывное наблюдение, а также не были своевременно начаты необходимые исследования и лечение.

Прокуратура также утверждает, что медицинская документация была заполнена неполно, не отражая в полной мере состояние пациента и проведённые вмешательства.

Согласно судебно-медицинским экспертизам, пациенту требовалось интенсивное наблюдение и уход, а состояние интоксикации не оправдывало снижение медицинской помощи. Специалисты пришли к выводу, что смерть, наступившая на следующий день после госпитализации, могла быть предотвращена, если бы были своевременно применены обязательные медицинские меры.

Источник
ipn
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