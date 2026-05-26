Врачи больницы им. Тома Чорбэ просят Костюка спасти учреждение от ликвидации: «Пришли в слезах»

Согласно открытому письму, направленному политику, медицинский персонал утверждает, что не был официально проинформирован о начале процедур ликвидации некоторых отделений. Сотрудники также выражают недовольство тем, что администрация больницы не ведёт открытый диалог с персоналом. Подписавшиеся под письмом высказывают подозрения относительно того, как больница оказалась в ситуации, когда её не аккредитовали. Они предполагают, что этот процесс мог быть искусственно ускорен с целью последующего сокращения деятельности медицинского учреждения, пишет omniapres.md

В прямом эфире Василий Костюк заявил, что сотрудники больницы пришли к нему в слезах и попросили помочь остановить то, что они сами называют ликвидацией больницы.

«Ко мне пришли медицинские работники Инфекционной больницы им. Тома Чорбэ с просьбой не допустить ликвидации этого учреждения, которое имеет богатые традиции и необходимую квалификацию персонала. Я понял, что в процессе реорганизации вы начали ликвидацию больницы и закрыли третье отделение», — заявил Костюк, обращаясь к министру здравоохранения Эмилу Чебану.

Политик утверждает, что врачей якобы перераспределяют по другим отделениям, а часть вспомогательного медицинского персонала увольняют.

«Женщина, которая только что вышла от меня, со слезами на глазах рассказывала, что проработала в этой больнице всю свою жизнь, а теперь её увольняют», — заявил лидер партии «Демократия дома».

Кроме того, Василе Костюк обвинил правящую партию PAS в том, что её представители якобы давно присматриваются к земельному участку, на котором расположена больница в центре Кишинёва.

«Я понимаю, что некоторым не даёт покоя земля в центре столицы. Вероятно, они хотят построить здесь небоскрёбы. Больница должна остаться на своём месте, а те, кто мечтает о квартирах в центре Кишинёва, пусть оставят свои желания при себе», — сказал депутат.

Он призвал власти отказаться от любых планов по закрытию или сокращению деятельности этого медицинского учреждения.

«Если в вас осталось хоть что-то святое, остановите уничтожение больницы им.Тома Чорбэ. Остановитесь и позвольте больнице работать», — заявил Костюк.

На данный момент министр здравоохранения Эмил Чебан и само министерство публично не комментировали обвинения, выдвинутые сотрудниками больницы и лидером оппозиционной партии.