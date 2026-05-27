Минздрав опроверг сообщения о закрытии отделений больницы им. Тома Чорбэ

"Это абсолютно некорректные заявления. Ничего не ликвидируется, ничего не закрывается, и ни один человек не уходит из системы", — заявил Чебан, сообщает rupor.md

Министр признал, что больница находится в тяжелом состоянии. По его словам, учреждению более 100 лет, инфраструктура устарела, а за последние 10 лет там не проводили значительных инвестиций.

Чебан напомнил, что еще в 2023 году было принято решение о совместном управлении больницы им. Тома Чорбэ с профильным учреждением в сфере дерматологии. По словам министра, этот процесс уже завершен, и две структуры работают в едином управлении.

Глава Минздрава заявил, что после вступления в должность несколько раз посещал больницу и видел проблемы, которые требуют срочного вмешательства. По его словам, в нынешнем состоянии учреждение не может пройти аккредитацию полностью, поэтому ее продлили на шесть месяцев.

Одной из проблем Чебан назвал условия в отделении интенсивной терапии. По его словам, оно находится на втором этаже здания, где нет лифта. Министр сообщил, что власти ждут завершения последнего этапа проекта по вентиляции, чтобы модернизировать два отделения и организовать их работу в корпусе другой больницы. Он подчеркнул, что это не означает увольнение медицинского или вспомогательного персонала.

По словам Чебана, после объединения управления изменения уже провели в бухгалтерии, экономическом и административном блоках, однако сотрудники не были уволены.

Министр назвал эту больницу стратегическим учреждением, особенно с учетом возможных эпидемий и инфекционных угроз. При этом он отметил, что нынешняя инфраструктура ограничивает работу больницы.

По словам Чебана, в учреждении устарели электросети, из-за чего невозможно подключать часть оборудования. Он заявил, что провода проходят снаружи здания и уже не соответствуют необходимым условиям.