rupor.md logorupor
29 Мая 2026, 23:31
В Педиатрической клинике Института матери и ребенка отремонтировали отделение пульмонологии

Модернизация прошла в рамках инвестиционного проекта при финансовой поддержке Национальной компании медицинского страхования (НКМС/CNAM).

На проведение работ выделили более 5 миллионов леев. Из них 2,8 миллиона леев поступили из фонда развития и модернизации НКМС, а еще 2,2 миллиона леев составили средства самого медицинского учреждения, передает rupor.md

Что изменилось в отделении:

  • Полный ремонт помещений: заменили полы, потолки, двери и окна.
  • Обновление коммуникаций: модернизировали системы отопления, вентиляции, электрику и сантехнику.
  • Внутренняя отделка: строители полностью восстановили и покрасили стены.

Администрация больницы подчеркнула, что капитальный ремонт улучшит качество медицинской помощи и сделает пребывание в клинике комфортным как для детей, так и для персонала.

Отделение пульмонологии рассчитано на 27 коек. Ежегодно здесь проходят лечение до 1400 пациентов в возрасте от 1 месяца до 18 лет. Ежедневно помощь получают около 50 детей. Штат отделения состоит из 22 медицинских работников.

Источник
rupor.md logorupor
