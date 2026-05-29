29 Мая 2026, 23:31
8
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
В Педиатрической клинике Института матери и ребенка отремонтировали отделение пульмонологии
Модернизация прошла в рамках инвестиционного проекта при финансовой поддержке Национальной компании медицинского страхования (НКМС/CNAM).
На проведение работ выделили более 5 миллионов леев. Из них 2,8 миллиона леев поступили из фонда развития и модернизации НКМС, а еще 2,2 миллиона леев составили средства самого медицинского учреждения, передает rupor.md
Что изменилось в отделении:
- Полный ремонт помещений: заменили полы, потолки, двери и окна.
- Обновление коммуникаций: модернизировали системы отопления, вентиляции, электрику и сантехнику.
- Внутренняя отделка: строители полностью восстановили и покрасили стены.
Администрация больницы подчеркнула, что капитальный ремонт улучшит качество медицинской помощи и сделает пребывание в клинике комфортным как для детей, так и для персонала.
Отделение пульмонологии рассчитано на 27 коек. Ежегодно здесь проходят лечение до 1400 пациентов в возрасте от 1 месяца до 18 лет. Ежедневно помощь получают около 50 детей. Штат отделения состоит из 22 медицинских работников.