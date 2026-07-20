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eurointegration.com.ua logoeurointegration
20 Июля 2026, 15:11
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AliExpress оштрафована на более чем 500 млн евро за нарушение правил ЕС

Европейская комиссия оштрафовала электронную торговую платформу AliExpress на 550 млн евро за нарушение требований Закона о цифровых услугах.

AliExpress оштрафована на более чем 500 млн евро за нарушение правил ЕС.
AliExpress оштрафована на более чем 500 млн евро за нарушение правил ЕС.

Компанию также обязали устранить выявленные нарушения и усилить контроль за продажей незаконных, опасных и поддельных товаров, передает eurointegration.com.ua

В Еврокомиссии пришли к выводу, что платформа ненадлежащим образом оценивала и минимизировала системные риски, связанные с распространением незаконной продукции.

В частности, отмечается, что AliExpress переоценила эффективность собственной системы модерации и не обеспечила достаточного количества персонала для проверки потенциально незаконных товаров.

Еврокомиссия также установила, что алгоритмы рекомендаций и рекламы способствовали распространению опасной и нелегальной продукции. В ходе проверок выяснилось, что многие такие товары продолжали рекомендоваться пользователям и оставались доступными на платформе даже после их обнаружения.

Кроме того, по данным Еврокомиссии, система санкций AliExpress работала неэффективно, а продавцы, реализовывавшие подделки либо опасные товары, могли и дальше работать на платформе, а недобросовестные продавцы легко обходили проверки, неправильно классифицируя свои товары.

В Еврокомиссии подчеркнули, что такие нарушения особенно серьезны, поскольку создают риски для безопасности потребителей и подрывают конкуренцию, нанося ущерб добросовестным производителям и продавцам.

Размер штрафа был определен с учетом характера, тяжести и продолжительности нарушений, которые, по оценкам, продолжались как минимум до июня 2025 года.

Теперь до 20 октября 2026 года AliExpress должна представить в Еврокомиссию план действий по устранению выявленных нарушений. Если компания не выполнит требования регулятора, ей могут грозить дополнительные периодические штрафы.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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