AliExpress оштрафована на более чем 500 млн евро за нарушение правил ЕС.

Европейская комиссия оштрафовала электронную торговую платформу AliExpress на 550 млн евро за нарушение требований Закона о цифровых услугах.

Компанию также обязали устранить выявленные нарушения и усилить контроль за продажей незаконных, опасных и поддельных товаров, передает eurointegration.com.ua

В Еврокомиссии пришли к выводу, что платформа ненадлежащим образом оценивала и минимизировала системные риски, связанные с распространением незаконной продукции.

В частности, отмечается, что AliExpress переоценила эффективность собственной системы модерации и не обеспечила достаточного количества персонала для проверки потенциально незаконных товаров.

Еврокомиссия также установила, что алгоритмы рекомендаций и рекламы способствовали распространению опасной и нелегальной продукции. В ходе проверок выяснилось, что многие такие товары продолжали рекомендоваться пользователям и оставались доступными на платформе даже после их обнаружения.

Кроме того, по данным Еврокомиссии, система санкций AliExpress работала неэффективно, а продавцы, реализовывавшие подделки либо опасные товары, могли и дальше работать на платформе, а недобросовестные продавцы легко обходили проверки, неправильно классифицируя свои товары.

В Еврокомиссии подчеркнули, что такие нарушения особенно серьезны, поскольку создают риски для безопасности потребителей и подрывают конкуренцию, нанося ущерб добросовестным производителям и продавцам.

Размер штрафа был определен с учетом характера, тяжести и продолжительности нарушений, которые, по оценкам, продолжались как минимум до июня 2025 года.

Теперь до 20 октября 2026 года AliExpress должна представить в Еврокомиссию план действий по устранению выявленных нарушений. Если компания не выполнит требования регулятора, ей могут грозить дополнительные периодические штрафы.