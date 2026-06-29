В Молдове будут наказывать за отрицание "преступлений коммунистического режима".

Парламент в ближайшее время рассмотрит в первом чтении проект закона «об ответственности за отрицание организованного голода и преступлений тоталитарного коммунистического режима».

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель парламента Игорь Гросу по итогам состоявшегося в Кишиневе Конгресса национальной памяти, организованного по поводу «одной из самых болезненных страниц в нашей истории», сообщает infotag.md

«В этом году мы отмечаем 85 лет со дня первой волны сталинских депортаций и 80 лет со дня организованного голода 1946-1947 гг. В Республике Молдова почти нет села, которого не коснулись бы эти трагедии. Есть раны, которые коснулись тысяч семей и являются частью памяти нашего народа», - написал спикер.

По его словам, в прошлом году участники конгресса обратились к государству с просьбой отстаивать историческую правду.

«Парламент услышал это послание. Скоро обсудим в первом чтении проект закона, по которому будет санкционироваться отрицание организованного голода и преступлений тоталитарного коммунистического режима. Это акт справедливости для жертв и их последователей. Память должна не разделять нас, а объединять», - отметил Гросу.

Он убежден, «эту правду следует передать детям и внукам, потому что люди, знающие свое прошлое, могут построить себе достойное будущее».