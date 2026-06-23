В Кишинёве водитель пожаловался на штраф за телефон, которым не пользовался.

Автомобилист рассказал, что камера приняла обычный жест за разговор по мобильному телефону: "Теперь и почесаться нельзя?".

Житель Кишинёва рассказал о спорной ситуации, возникшей после получения штрафа за использование телефона во время управления автомобилем. По словам водителя, нарушение было зафиксировано дорожной камерой, однако самого телефона в момент съёмки у него не было.

Инцидент произошёл во время движения по Чеканской горке. Как объясняет автомобилист, у него есть привычка держать руку возле виска, опираясь локтем на подлокотник. Именно в такой позе его запечатлела камера видеонаблюдения.

После получения уведомления о штрафе мужчина обратился в инспекторат, чтобы уточнить возможность обжалования. Однако, по его словам, ему рекомендовали оплатить штраф, не начиная процедуру оспаривания.

"Я никогда не разговариваю по телефону за рулём, у меня всегда включена громкая связь. Для этого её и придумали. Получается, теперь даже почесаться страшно - камера может решить, что ты разговариваешь по телефону", — рассказал водитель.

Автомобилист также поинтересовался у других водителей, сталкивались ли они с подобными случаями и удавалось ли кому-либо успешно оспорить подобные штрафы.

Стоит отметить, что использование мобильного телефона за рулём без устройств hands-free запрещено правилами дорожного движения и может фиксироваться как сотрудниками полиции, так и автоматизированными системами контроля. Однако в подобных случаях окончательное решение может зависеть от наличия доказательств и процедуры обжалования.



