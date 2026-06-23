theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
23 Июня 2026, 10:01
24 511
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Кишинёве водитель пожаловался на штраф за телефон, которым не пользовался

Автомобилист рассказал, что камера приняла обычный жест за разговор по мобильному телефону: "Теперь и почесаться нельзя?".

В Кишинёве водитель пожаловался на штраф за телефон, которым не пользовался.
В Кишинёве водитель пожаловался на штраф за телефон, которым не пользовался.

Житель Кишинёва рассказал о спорной ситуации, возникшей после получения штрафа за использование телефона во время управления автомобилем. По словам водителя, нарушение было зафиксировано дорожной камерой, однако самого телефона в момент съёмки у него не было.

Инцидент произошёл во время движения по Чеканской горке. Как объясняет автомобилист, у него есть привычка держать руку возле виска, опираясь локтем на подлокотник. Именно в такой позе его запечатлела камера видеонаблюдения.

После получения уведомления о штрафе мужчина обратился в инспекторат, чтобы уточнить возможность обжалования. Однако, по его словам, ему рекомендовали оплатить штраф, не начиная процедуру оспаривания.

"Я никогда не разговариваю по телефону за рулём, у меня всегда включена громкая связь. Для этого её и придумали. Получается, теперь даже почесаться страшно - камера может решить, что ты разговариваешь по телефону", — рассказал водитель. 

Автомобилист также поинтересовался у других водителей, сталкивались ли они с подобными случаями и удавалось ли кому-либо успешно оспорить подобные штрафы.

Стоит отметить, что использование мобильного телефона за рулём без устройств hands-free запрещено правилами дорожного движения и может фиксироваться как сотрудниками полиции, так и автоматизированными системами контроля. Однако в подобных случаях окончательное решение может зависеть от наличия доказательств и процедуры обжалования.


Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте