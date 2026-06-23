Alibaba подала в суд на Пентагон из-за включения в список военных компаний.

Китайский гигант в сфере технологий и электронной коммерции Alibaba подала иск против Министерства обороны США за то, что его назвали, в частности, "китайской военной компанией".

"Эти выводы не имеют под собой никаких фактических или правовых оснований. Alibaba управляется независимым советом директоров, ни один из членов которого не имеет никакого отношения к военной сфере", — отметила Alibaba в своем иске, передает epravda.com.ua со ссылкой на reuters.com

В июне США включили компанию Alibaba, интернет-поисковую систему Baidu, а также автопроизводителей BYD и NIO в список компаний, которые, по их мнению, оказывают помощь вооруженным силам Пекина.