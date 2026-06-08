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report.az logoreport
8 Июня 2026, 11:59
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Пентагон ввел ограничения в отношении ряда крупных китайских компаний

Министерство войны США включило в "черный список" ряд крупных компаний КНР за сотрудничество с Народно-освободительной армией Китая.

Пентагон ввел ограничения в отношении ряда крупных китайских компаний.
Пентагон ввел ограничения в отношении ряда крупных китайских компаний.

Документ опубликован в Федеральном реестре правительства США, передает report.az

Согласно ему, в список попали торговая онлайн-платформа Alibaba, поисковик Baidu, производитель электромобилей и аккумуляторов BYD и корпорация NIO.

Все четыре компании были включены в список за сотрудничество с Министерством промышленности и информатизации КНР. Всего в этом году список пополнили около 15 компаний.

Стоит отметить, что данное решение не предусматривает немедленного введения санкций, однако включенным в перечень компаниям запрещено выступать подрядчиками для военного ведомства США. Также это говорит о том, что в их отношении впоследствии могут быть введены торговые или другие ограничения.

Источник
report.az logoreport
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