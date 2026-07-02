Министерство внутренних дел Молдовы получило 81 беспилотник.

МВД получило 81 беспилотный летательный аппарат от немецкого фонда GS Foundation. Новая техника предназначена для мониторинга ситуации в режиме реального времени.

Дроны распределят между подразделениями МВД для решения следующих ключевых задач:

Охрана госграницы: усиление контроля на рубежах страны.

Общественный порядок: мониторинг безопасности на массовых мероприятиях.

Чрезвычайные ситуации: проведение поисково-спасательных операций.

Стратегические объекты: защита критически важной инфраструктуры.

Глава МВД Даниелла Мисаил-Никитин подчеркнула, что эти БПЛА критически важны для защиты персонала и высокой скорости реагирования. По ее словам, системы позволяют расширить зону охвата, получить полную оперативную картину и координировать действия служб в режиме реального времени, передает rupor.md

Передача оборудования состоялась в рамках проекта по укреплению безопасности, финансируемого министерством иностранных дел Германии.