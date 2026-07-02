theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
2 Июля 2026, 22:30
16
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Министерство внутренних дел Молдовы получило 81 беспилотник

МВД получило 81 беспилотный летательный аппарат от немецкого фонда GS Foundation. Новая техника предназначена для мониторинга ситуации в режиме реального времени.

Министерство внутренних дел Молдовы получило 81 беспилотник.
Министерство внутренних дел Молдовы получило 81 беспилотник.

Дроны распределят между подразделениями МВД для решения следующих ключевых задач:

  • Охрана госграницы: усиление контроля на рубежах страны.

  • Общественный порядок: мониторинг безопасности на массовых мероприятиях.

  • Чрезвычайные ситуации: проведение поисково-спасательных операций.

  • Стратегические объекты: защита критически важной инфраструктуры.

Глава МВД Даниелла Мисаил-Никитин подчеркнула, что эти БПЛА критически важны для защиты персонала и высокой скорости реагирования. По ее словам, системы позволяют расширить зону охвата, получить полную оперативную картину и координировать действия служб в режиме реального времени, передает rupor.md

Передача оборудования состоялась в рамках проекта по укреплению безопасности, финансируемого министерством иностранных дел Германии.

Министерство внутренних дел Молдовы получило 81 беспилотник

Министерство внутренних дел Молдовы получило 81 беспилотник

Министерство внутренних дел Молдовы получило 81 беспилотник

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте