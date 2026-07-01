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Point.md logoPoint
1 Июля 2026, 15:40
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Дорин Речан: Я никак не связан с авиакомпанией Polaris

В публикации на своей странице в Facebook Речан заявил, что в последнее время против него распространяются «ложные обвинения», цель которых — подорвать доверие граждан к государственным институтам и обществу.

Дорин Речан: Я никак не связан с авиакомпанией Polaris.
Дорин Речан: Я никак не связан с авиакомпанией Polaris.

«В последнее время ложные обвинения приобретают фантастические масштабы именно для того, чтобы люди начали сомневаться во всем и во всех, перестали отличать правду от лжи и, соответственно, ослабло доверие в нашем обществе», — написал бывший премьер.

Он подчеркнул, что не владеет никакими активами, кроме тех, которые официально задекларированы и доступны для проверки на сайте Национального органа по неподкупности.

«Все мои активы — это исключительно те, которые указаны в декларации об имуществе и личных интересах. Я не владею ни напрямую, ни косвенно никакими другими активами, имуществом или собственностью, кроме тех, что отражены в декларации», — отметил Речан.

«Заявляю, что не владею акциями, не имею никаких интересов и не связан с авиакомпанией Polaris», — подчеркнул он.

В том же сообщении Речан отметил, что любой инвестор, желающий работать в Молдове, обязан соответствовать требованиям прозрачности и добросовестности. По его словам, компании, работающие в стратегически важных для национальной безопасности сферах и не способные раскрыть конечных бенефициаров или подтвердить соблюдение законодательства, могут не получить разрешение на инвестиции.

Также чиновник прокомментировал свою деятельность в составе совета администрации MoldATSA. По его словам, он согласился войти в руководство предприятия исключительно для проведения его реструктуризации.

«Мой мандат завершится в конце августа, одновременно с завершением плана реструктуризации, который предусматривает сокращение дублирующих функций и устранение возможностей для злоупотреблений на этом предприятии», — заявил Речан.

Заявления Дорина Речана прозвучали в связи с появившейся в общественном пространстве информацией о возможном выходе на рынок Молдовы новой авиакомпании - Polaris Aviation Group. Утверждается, что в настоящее время компания проходит процедуру сертификации и сможет начать полеты только после выполнения всех законодательных и технических требований.

Источник
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