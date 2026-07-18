Латвийская авиакомпания airBaltic на грани дефолта: это может повлиять на рейсы из Кишинева

Правительство Латвии ведет переговоры со стратегическим инвестором для государственной авиакомпании airBaltic, которая испытывает финансовые трудности и пытается избежать риска дефолта.

Об этом в интервью Reuters сообщил премьер-министр страны Андрис Кулбергс, передает bani.md

По словам главы правительства, переговоры ведутся с «серьезным партнером», однако его имя пока не раскрывается. Предполагается, что сделка может быть завершена уже этим летом, а привлечение инвестора является ключевым условием дальнейшей работы авиакомпании.

«Мы должны выполнить необходимые шаги, чтобы подготовить компанию к приходу стратегического инвестора. Если это произойдет, airBaltic продолжит выполнять полеты», — заявил Кулбергс.

Одним из условий латвийских властей является сохранение главного хаба авиакомпании в аэропорту Риги, где airBaltic остается крупнейшим авиаперевозчиком.

Заявления премьер-министра прозвучали накануне заседания, назначенного на 3 августа, в ходе которого airBaltic намерена обратиться к держателям облигаций за краткосрочным финансированием. Размер необходимой суммы компания пока не раскрывает.

На прошлой неделе агентство Fitch Ratings предупредило, что авиаперевозчик не погасил краткосрочный кредит в размере 30 млн евро, предоставленный правительством Латвии. Срок его погашения наступает в августе. Кроме того, компания не пополнила в июне резервный счет, предусмотренный условиями облигаций со сроком погашения в 2029 году.

Финансовые проблемы airBaltic усугубились ростом расходов в авиационной отрасли на фоне конфликта между США, Израилем и Ираном, что усилило опасения инвесторов относительно способности компании выполнять свои финансовые обязательства.

В настоящее время авиакомпания эксплуатирует 55 самолетов Airbus A220-300 и ранее планировала почти удвоить парк к 2030 году. Однако планы по выходу на биржу неоднократно откладывались из-за задержек поставок двигателей, из-за которых часть самолетов не может выполнять рейсы.

На следующей неделе руководство airBaltic представит новый бизнес-план, который предусматривает меры по реструктуризации и финансовой стабилизации компании.

Премьер-министр Латвии признал, что амбициозные планы по расширению стали нереалистичными после потери рынков России и Украины вследствие войны, развязанной Москвой, а также из-за последствий пандемии и кризиса на Ближнем Востоке.

В настоящее время airBaltic выполняет четыре прямых рейса в неделю между Международным аэропортом Кишинева и своим главным хабом в Риге.