Власти обвинили в установлении полного контроля над авиацией Молдовы.

Власти сосредоточили контроль практически над всем авиационным сектором Молдовы. Такая ситуация негативно влияет на конкуренцию, развитие рынка и на безопасность полетов. Об этом говорится в публикации сообщества Runway08.

В сообщении, опубликованном в социальных сетях, организация утверждает, что государство одновременно контролирует регулирующие органы, аэропортовую инфраструктуру и ключевые авиационные услуги, что, по ее мнению, создает конфликт интересов, пишет bani.md

По данным Runway08, Орган гражданской авиации подчиняется Министерству инфраструктуры и регионального развития, что ставит под сомнение независимость учреждения, которое должно осуществлять надзор за отраслью.

Кроме того, организация отмечает, что Международный аэропорт Кишинева полностью находится под управлением государства, включая терминалы, взлетно-посадочные полосы, парковки, коммерческие площади и другие объекты на территории аэропорта.

Критика также касается предприятия MoldATSA, отвечающего за аэронавигационное обслуживание. Авторы публикации утверждают, что оно превратилось в «теплое место» для людей, связанных с государственными структурами.

Runway08 также заявляет, что государство контролирует поставки авиационного топлива JET-A1 и обвиняет власти в том, что они препятствуют выходу на рынок двух частных компаний, которые уже инвестировали в необходимое оборудование и могли бы в короткие сроки стать поставщиками топлива.

В то же время организация утверждает, что частные операторы наземного обслуживания постепенно вытесняются с рынка или переходят под контроль государства. По мнению авторов публикации, крупнейшая национальная авиакомпания также подвергается политическому давлению, в том числе через механизмы Совета по рассмотрению инвестиций, имеющих значение для государственной безопасности.

«Когда государство одновременно является министерством, контролирующим органом, владельцем аэропорта, поставщиком авиационного керосина и оператором полетов, конкуренция исчезает, а пассажиры расплачиваются за неэффективность. Но самое серьезное — страдает безопасность полетов», — говорится в заявлении Runway08.

Организация призвала разделить функции государственного регулирования и коммерческие интересы государства, подчеркнув, что проблемы в MoldATSA не являются единичным случаем, а свидетельствуют о системных сбоях, требующих срочных реформ.