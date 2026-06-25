Аэропорты Рима приостановят действие новой системы въезда в ЕС из-за наплыва туристов.

Аэропорты Рима будут вынуждены приостановить действие новой биометрической пограничной системы ЕС, чтобы справиться с летним наплывом туристов, предупредил Марко Тронконе – руководитель компании, управляющей аэропортами столицы.

Тронконе заявил, что предоставление пассажирам возможности обойти новую систему въезда-выезда (EES) является единственным способом избежать "катастрофы" в ближайшие пиковые недели, передает eurointegration.com.ua

Согласно новой схеме, направленной на контроль границ ЕС, граждане стран, не входящих в ЕС, должны сдавать отпечатки пальцев и фотографии во время первого въезда.

"Мы очень обеспокоены ситуацией, которая сложится летом", – заявил FT Тронконе, генеральный директор компании Aeroporti di Roma, которая управляет аэропортом Фьюмичино и меньшим аэропортом Чампино.

По шкале от одного до десяти, по его словам, уровень его беспокойства сейчас составляет "восемь или девять".

"Этот процесс оказался несовместимым с пиковыми пассажиропотоками, с которыми нам придется иметь дело. Поэтому единственный выход – ослабить ограничения. Мы никак не сможем обеспечить 100-процентную регистрацию", – добавил он.

Аэропорты предупредили, что автоматизированные кабины не всегда работают, и что пассажиры, которые уже ранее проходили проверку в системе EES – и которые, по замыслу, должны обходить очереди – часто вынуждены проходить проверку заново, что усиливает пробки.

"Эти процессы должны работать лучше", – отметил Оливье Янковец, председатель отраслевой ассоциации аэропортов ACI Europe.

Проблема, по его словам, заключается в автоматизации.

Уже сейчас в некоторых аэропортах наблюдаются очереди продолжительностью в несколько часов для прибывающих и вылетающих – это задерживает отпуска и ставит под угрозу короткие деловые поездки.

Аэропорты готовятся к еще худшему развитию событий, когда летние каникулы принесут в Европу наплыв посетителей из-за пределов ЕС, в частности британских туристов. Авиационная отраслевая ассоциация IATA предупредила, что время ожидания в очередях в наиболее пострадавших аэропортах может достигать шести часов.

Согласно правилам, аэропорты должны получать специальное разрешение на приостановление проверок, отметил Янковец. Однако многие операторы аэропортов уже приостановили работу системы для обслуживания пассажиров – еще до того, как количество пассажиров резко возрастет в ближайшие праздничные недели.

Ранее в этом месяце некоторые греческие аэропорты разрешили гражданам Великобритании пропускать проверки в рамках EES.

"На пик летнего сезона нам нужна возможность полностью приостановить регистрацию в системе EES", – добавил Янковец.

Даже аэропорты за пределами ЕС – такие как в Лондоне и Стамбуле – опасаются, что цепной эффект от задержек рейсов нарушит их собственные расписания полетов.

Представитель Европейской комиссии заявил, что система EES "полностью функционирует во всех странах Шенгенской зоны и работает хорошо".

"Чаще всего длительные времена ожидания связаны не с работой системы EES, а с имеющимися ранее факторами, такими как нехватка персонала, ограничения инфраструктуры, а также концентрация рейсов в определенных временных слотах", – отметил представитель ЕК.

По его словам, правила предусматривают "гибкость для обеспечения бесперебойного пересечения границы, в частности учитывая предстоящее лето", например, путем разрешения на приостановление проверки биометрических данных.

"Обеспечение надлежащего внедрения EES на местах является обязанностью государств-членов", – отметили в ЕК.