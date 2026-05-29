Число побывавших в США туристов сократилось на 4 млн по итогам 2025 года.

Это стало первым снижением турпотока в страну с момента окончания пандемии COVID-19. Согласно данным Национального управления по туризму и путешествиям (NTTO), падение показателей привело к сокращению расходов иностранных туристов более чем на $8 млрд, сообщает газета Independent

По прогнозам NTTO, Соединенные Штаты должны были принять 77 млн посетителей в 2025 году, что на 4,7 млн больше, чем в 2024-м. Однако вместо ожидавшегося роста турпоток упал с 72 млн до 68 млн человек. США пока так и не достигли допандемийного уровня, который до вспышки коронавируса составлял более 79 млн иностранных гостей в год.

Наибольшее падение турпотока в США пришлось на Канаду — в прошлом году оттуда приехало на 4,2 млн меньше путешественников. Далее следуют Германия (сокращение более чем на 224 тыс. человек), Индия (минус 129 тыс.) и Франция (минус 116 тыс.). При этом число прибывших из Мексики, напротив, увеличилось на 1 млн человек по сравнению с 2024 годом, составив в общей сложности почти 18 млн.