Свадьбы Дуа Липы и Charli XCX на Сицилии взвинтили интерес к острову

В Италии количество запросов в Google по месту проведения свадьбы певицы за последнюю неделю выросло на 94%, передает euronews.com

А после того как певица Charli XCX тоже выбрала Сицилию для своей свадьбы в сентябре 2025 года, остров оказался популярнее даже некоторых самых культовых звездных свадебных направлений последних лет, например озера Комо.

Сицилия - новая точка притяжения для звездных свадеб

За последний месяц число запросов в Google об озере Комо составило 225 000, что на 7% меньше, чем годом ранее, тогда как по Сицилии за тот же период было сделано 2,4 млн запросов, по данным экспертов по путешествиям сервиса аренды автомобилей SIXT.

Для своей поездки на Сицилию Дуа Липа выбрала Villa Igiea в Палермо. Когда поползли слухи, что именно здесь пройдет торжество, число запросов в Google по этому легендарному отелю в стиле модерн с видом на Средиземное море за последние 90 дней выросло на 306%.

Этот пятизвездочный отель, внушительное здание кораллового цвета, напоминающее неосредневековый дворец, вырастающий у кромки моря, давно привык к высокопоставленным гостям: здесь останавливались и представители королевских семей, и голливудские звезды.

Внутри - расписанные фресками залы в стиле бель эпок, а на территории - террасные сады и инфинити-бассейн.

Еще один прием Дуа Липы и Тернера прошел на вилле Valguarnera в Багерии, и количество запросов по этому месту за последнюю неделю выросло на 277%. Частную виллу, блистающий образец барокко XVIII века, можно забронировать для проживания и проведения мероприятий только по индивидуальному запросу.

Именно здесь в сериале Netflix The Leopard снимали городскую резиденцию дона Фабрицио, князя Салины. Этот аристократический летний дом с обширным поместьем отличается впечатляющим овальным парадным двором и интерьерами с росписями в помпейском стиле.

Сейчас виллой управляет принцесса Виттория Альята; вы и еще пятеро гостей располагаете 700 квадратными метрами спален, столовых, гостиных и бального зала плюс 1300 квадратных метров вымощенной плиткой солнечной террасы.

Трехдневный праздник Дуа Липы включал и мероприятия в палаццо Ганги: количество запросов по этому дворцу за последнюю неделю выросло на 199%. Поскольку это частная резиденция, попасть сюда можно только в составе экскурсии, по предварительной записи или на специальные мероприятия.

Сицилийская свадебная локация Charli XCX снова в центре внимания

Свадебные торжества Дуа Липы вернули интерес к сицилийскому месту, выбранному Charli XCX: за последние 90 дней в Италии количество запросов в Google по Tonnara Di Scopello выросло на 1576%.

Когда-то Tonnara Di Scopello была центром традиционного промысла тунца, история которого здесь начинается с XIII века. Сегодня этот укромный залив на северо-западе Сицилии известен бирюзовой водой, прибрежными скалами-фаральони и бутик-отелем.

Раньше сюда можно было добраться только по морю. Теперь же сюда можно доехать и на машине.

Посетителям необходимо приобрести билет за 25 евро, который дает доступ на оборудованный лежаками пляж и в музей на территории, посвященный 800-летней истории традиционного лова тунца. Здесь бывает многолюдно, поэтому рекомендуется бронировать посещение заранее - за срок до 15 дней.

Можно также съездить в природный заповедник Дзингаро в получасе езды отсюда: вход туда стоит 5 евро.