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rbc.ru logorbc
29 Июля 2026, 23:11
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Адвокат исключил экстрадицию Дурова из Франции в Россию

Во Франции законодательно запрещено экстрадировать своих граждан в другие страны, заявил адвокат Филипп де Вель.

Адвокат исключил экстрадицию Дурова из Франции в Россию.
Адвокат исключил экстрадицию Дурова из Франции в Россию.

Так он прокомментировал предъявленное основателю Telegram Павлу Дурову в России обвинение в содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК). В ФСБ также сообщили, то Дуров объявляется в международный розыск, передает rbc.ru

Де Вель отметил, что если Интерпол по запросу России выдаст международный ордер на арест Дурова, то он не будет подлежать немедленному исполнению во Франции.

Заголовок и текст статьи скорректирован в связи с уточнением позиции Филиппа де Веля. ТАСС назвал его «французским адвокатом Дурова», однако в комментарии РБК де Вель сообщил, что «просто дает юридический комментарий». «Я не являюсь адвокатом Павла Дурова. Это ошибка», — сказал юрист.

Дуров в 2014 году сообщил, что покинул Россию и не планирует возвращаться. В настоящее время бизнесмен имеет гражданства четырех стран — России, Сент-Китс и Невис, Франции и ОАЭ.

Дело против Дурова также было заведено во Франции. В 2024-м бизнесмена задержали на территории страны в рамках расследования, связанного в том числе с недостаточной модерацией контента и отказом от сотрудничества с правоохранительными органами. Спустя четыре дня его отпустили под залог €5 млн и запретили покидать Францию. Затем ему разрешили выезжать в Дубай на срок до двух недель.

Источник
rbc.ru logorbc
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