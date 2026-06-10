Автомобиль перевернулся в центре Кишинева после крайне опасного маневра.

Инцидент произошел около 21:00 на перекрестке бульвара Штефана чел Маре и улицы Василе Александри. Кадры, снятые видеорегистраторами и распространенные в социальных сетях, показывают, как водитель автомобиля, находившегося на третьей полосе движения, пытается резко повернуть направо на зеленый свет, передает ziua.md

Во время маневра безрассудный водитель перекрывает путь другому автомобилю. В долю секунды в него врезается внедорожник, двигавшийся впереди по первой полосе. Удар был настолько сильным, что автомобиль, совершивший опасный поворот, перевернулся на проезжей части. Свидетели также утверждают, что водитель внедорожника нарушил правила дорожного движения, будучи вынужденным повернуть направо из первой полосы.

После столкновения движение в этом районе было нарушено, на место происшествия прибыли полиция и спасательные службы.

О пострадавших не сообщается. Правоохранители расследуют инцидент.