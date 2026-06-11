В Молдове предложили закон, чтобы брошенные авто эвакуировали и продавали местные власти.

Депутаты фракции «Альтернатива» зарегистрировали законодательную инициативу, которая, по их мнению, устанавливает чёткую и прозрачную процедуру решения проблемы, передаёт ipn.md

Проект был представлен на пресс-конференции депутатами Гайком Вартаняном и Ольгой Урсу. По словам авторов, в настоящее время не существует законного механизма, который позволял бы местным властям вмешиваться в случае брошенных автомобилей на общественных местах.

Депутаты утверждают, что проект устанавливает последовательность действий для властей — от фиксации факта оставления автомобиля и уведомления владельца, до эвакуации на специально оборудованную площадку. Владельцу предоставляется 10 дней для реакции, а если он не будет найден или не потребует автомобиль, он может быть передан в собственность муниципалитета и впоследствии продан или утилизирован.

«И сейчас самая абсурдная ситуация: сегодня никто — ни мэр, ни полиция, ни префектура — не имеет законного права забрать этот автомобиль. Все видят его, все получают жалобы, но никто не может действовать», — заявила Ольга Урсу. Депутат уточнила, что эта инициатива не направлена против владельцев автомобилей, которые эксплуатируются в обычном режиме, а касается исключительно брошенных транспортных средств, которые занимают общественное пространство и создают санитарно-экологические проблемы.

Кроме того, Гайк Вартанян отметил, что все расходы на эвакуацию, транспортировку и хранение автомобилей будут нести владельцы, а в случае их отсутствия расходы будут возмещены за счёт реализации автомобиля. «Мы не создаём новые агентства, департаменты или другие структуры на центральном уровне. Мы не перекладываем эту ответственность на центральные власти. Мы даём мэрам и местным советам реальный инструмент для наведения порядка на их территории», — добавил депутат.

По словам депутатов фракции «Альтернатива», проект вдохновлён практикой, применяемой в странах Европейского союза, и направлен на устранение законодательного вакуума в Республике Молдова в отношении правового режима бесхозных или брошенных транспортных средств.