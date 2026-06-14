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14 Июня 2026, 11:30
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Сборная Бразилии сенсационно не обыграла Марокко на чемпионате мира

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Бразилии не смогла обыграть Марокко.

Сборная Бразилии сенсационно не обыграла Марокко на чемпионате мира.
Сборная Бразилии сенсационно не обыграла Марокко на чемпионате мира.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

На 21-й минуте матча счет открыл игрок сборной Марокко Исмаэль Сайбари. Через 11 минут за бразильцев отличился Винисиус Жуниор. В другом матче группы C сыграют сборные Гаити и Шотландии. Встреча начнется 14 июня в 4.00 по московскому времени.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Источник
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