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euronews.com logoeuronews
30 Июля 2026, 22:36
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УЕФА проголосовал за бойкот будущих ЧМ по футболу из-за плана ФИФА

Руководящий орган европейского футбола УЕФА в четверг проголосовал за бойкот будущих мужских и женских чемпионатов мира в ответ на план ФИФА продавать доли в турнирах частным инвесторам.

УЕФА проголосовал за бойкот будущих ЧМ по футболу из-за плана ФИФА.
УЕФА проголосовал за бойкот будущих ЧМ по футболу из-за плана ФИФА.

В заявлении, распространенном после экстренного заседания 55 ассоциаций-членов, УЕФА заявил, что чемпионат мира «нельзя рассматривать как инвестиционный продукт», передает euronews.com

«Национальным федерациям по всему миру сейчас предъявлен ультиматум: либо принять необратимый захват контроля над крупнейшими футбольными турнирами, либо столкнуться с последствиями», – говорится в документе.

УЕФА добавил, что ни одна национальная сборная из числа её ассоциаций-членов не будет участвовать ни в одном турнире ФИФА «до тех пор, пока эти предложения остаются в силе», если только ФИФА не откажется от инвестплана целиком и не предоставит юридически обязывающие гарантии того, что никогда не передаст управление турнирами частным лицам.

Бойкоты не являются чем‑то новым в истории чемпионата мира по футболу.

Так Англия проигнорировала первые три турнира в 1930-м, 1934-м и 1938-м годах, так как полагала, что ее команда превосходит остальной футбольный мир. Африканские страны бойкотировали чемпионат мира 1966 года, снявшись с отборочного турнира в знак протеста против распределения квот ФИФА. А СССР отказался играть отборочный матч против Чили после военного переворота Аугусто Пиночета, тем самым отказавшись от шанса пробиться на чемпионат мира 1974 года.

Источник
euronews.com logoeuronews
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