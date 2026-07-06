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nv.ua logonv
6 Июля 2026, 22:22
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Инфантино о «деле Балогуна» и звонке Трампа: Судебные органы ФИФА являются независимыми

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал решение Дисциплинарного комитета организации отменить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна перед матчем 1/8 финала ЧМ-2026 против Бельгии.

Инфантино о «деле Балогуна» и звонке Трампа: Судебные органы ФИФА являются независимыми.
Инфантино о «деле Балогуна» и звонке Трампа: Судебные органы ФИФА являются независимыми.

Глава мирового футбола подчеркнул, что решения по таким делам принимают независимые органы организации, передает nv.ua

«Судебные органы ФИФА являются независимыми. Они действуют автономно, применяют Дисциплинарный кодекс ФИФА и принимают решения по делам на основании действующих регламентов и конкретных фактов, которые рассматриваются. Их независимость имеет решающее значение для доверия к футболу и его целостности, и это всегда должно уважаться», — сказал Инфантино.

Он также подтвердил, что беседовал с президентом США Дональдом Трампом по поводу красной карточки Балогуна. Он подчеркнул, что во время разговора лишь объяснил действующую процедуру рассмотрения дела и дал понять, что окончательное решение должны принимать компетентные инстанции ФИФА.

«Да, я регулярно обсуждаю с президентом Соединённых Штатов вопросы, связанные с чемпионатом мира ФИФА, и в данном случае я действительно получил звонок от президента Дональда Трампа — так же, как получаю звонки от глав государств, правительственных чиновников, представителей футбольного сообщества и руководителей компаний со всего мира по многим различным вопросам. Во время нашего разговора я объяснил, что продолжается судебный процесс с участием независимых судебных органов ФИФА и что дело будет в надлежащее время решено компетентными органами. Именно так работает система ФИФА, и это принцип, которого я всегда буду придерживаться.

Я знакомлюсь с решениями Дисциплинарного комитета ФИФА после их принятия. Иногда они меня удивляют. Иногда я с ними согласен, а иногда — нет.

Однако я всегда уважаю эти решения и автономию органов, которые их принимают. Нравится ли нам лично то или иное решение, не имеет никакого значения. Именно уважение к независимым институтам и верховенству права защищает целостность наших турниров и обеспечивает доверие к ФИФА при любых обстоятельствах", — добавил глава ФИФА.

Источник
nv.ua logonv
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