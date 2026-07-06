Инфантино о «деле Балогуна» и звонке Трампа: Судебные органы ФИФА являются независимыми.

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал решение Дисциплинарного комитета организации отменить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна перед матчем 1/8 финала ЧМ-2026 против Бельгии.

Глава мирового футбола подчеркнул, что решения по таким делам принимают независимые органы организации, передает nv.ua

«Судебные органы ФИФА являются независимыми. Они действуют автономно, применяют Дисциплинарный кодекс ФИФА и принимают решения по делам на основании действующих регламентов и конкретных фактов, которые рассматриваются. Их независимость имеет решающее значение для доверия к футболу и его целостности, и это всегда должно уважаться», — сказал Инфантино.

Он также подтвердил, что беседовал с президентом США Дональдом Трампом по поводу красной карточки Балогуна. Он подчеркнул, что во время разговора лишь объяснил действующую процедуру рассмотрения дела и дал понять, что окончательное решение должны принимать компетентные инстанции ФИФА.

«Да, я регулярно обсуждаю с президентом Соединённых Штатов вопросы, связанные с чемпионатом мира ФИФА, и в данном случае я действительно получил звонок от президента Дональда Трампа — так же, как получаю звонки от глав государств, правительственных чиновников, представителей футбольного сообщества и руководителей компаний со всего мира по многим различным вопросам. Во время нашего разговора я объяснил, что продолжается судебный процесс с участием независимых судебных органов ФИФА и что дело будет в надлежащее время решено компетентными органами. Именно так работает система ФИФА, и это принцип, которого я всегда буду придерживаться.

Я знакомлюсь с решениями Дисциплинарного комитета ФИФА после их принятия. Иногда они меня удивляют. Иногда я с ними согласен, а иногда — нет.

Однако я всегда уважаю эти решения и автономию органов, которые их принимают. Нравится ли нам лично то или иное решение, не имеет никакого значения. Именно уважение к независимым институтам и верховенству права защищает целостность наших турниров и обеспечивает доверие к ФИФА при любых обстоятельствах", — добавил глава ФИФА.