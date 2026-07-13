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dw.com logodw
13 Июля 2026, 07:18
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ФИФА распродаст газон финала ЧМ-2026 кусками по 390 евро

ФИФА в своем официальном магазине выложила лоты с фрагментами газона со стадиона MetLife в Нью-Джерси, где пройдет финал. Купить "сувенир" предлагают по цене 390 евро.

ФИФА распродаст газон финала ЧМ-2026 кусками по 390 евро.
ФИФА распродаст газон финала ЧМ-2026 кусками по 390 евро.

Международная федерация футбола (ФИФА) распродаст фрагменты газона со стадиона New York New Jersey (MetLife) в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси), где 19 июля состоится финал чемпионата мира 2026 года. Фрагменты поля с утра субботы, 11 июля, стали доступны по цене 450 долларов (390 евро) за единицу в базовой комплектации, указано на сайте магазина ФИФА, пишет dw.com

Как следует из описания параметров, каждый "сувенирный" сегмент газона имеет размеры 17,5 х 17,5 х 17,5, но не уточняется в чем именно - в дюймах, сантиметрах или миллиметрах. В описании покупателей призывают "стать обладателем подлинного кусочка футбольной истории", сохраненного в акриловом футляре с логотипом ЧМ-2026, к которому прилагается USB-накопитель с сертификатом подлинности.

На сайте производителя также предлагаются другие версии этого "сувенира" - с различными дополнительными элементами: в самой дорогой комплектации их цена составляет около 2500 евро за штуку.

Судя по сопроводительным изображениям товара, которые рисовала нейросеть, сегменты газона представлены не в квадратной, а в прямоугольной форме. Кроме того, помимо лого ФИФА и места/даты проведения финала в качестве его участников указаны названия сборных Англии и Аргентины. Встреча этих команд возможна только на этапе полуфинала, если они выиграют в своих матчах 1/4 финала.

На сайте ФИФА также указано, что отправка заказов начнется только после финала чемпионата мира и на данный момент доступна только по адресам в США, Великобритании и континентальной Европе.

Источник
dw.com logodw
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