Трамп позвонил президенту ФИФА, чтобы отменить красную карточку американского футболиста
Международная федерация футбола (ФИФА) отменила красную карточку, назначенную нападающему сборной США Фоларину Балогуну, после звонка президента США Дональда Трампа.
Балогун получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ со сборной Боснии и Герцеговины за грубый фол на защитнике и был удален с поля, пишет meduza.io со ссылкой на reuters.com
После победы над Боснией и Герцеговиной со счетом 2:0 США прошли в 1/8 финала, где они сыграют с Бельгией. По правилам Балогун не мог бы участвовать в этой игре — удаление автоматически влечет дисквалификацию на следующий матч.
Однако после матча Дональд Трамп позвонил президенту ФИФА Джанни Инфантино и попросил пересмотреть решение о красной карточке, показанной Балогуну.
Дисциплинарный комитет ФИФА приостановил дисквалификацию футболиста, назначив ему испытательный срок на один год. «Спасибо ФИФА за то, что поступила правильно и исправила вопиющую несправедливость!» — заявил Трамп.
Президент США и Инфантино действительно разговаривали, рассказал источник The New York Post. По его словам, Трамп хотел лучше понять, почему была показана красная карточка и почему последовала дисквалификация.
Федерация футбола Бельгии заявила, что «потрясена решением ФИФА», которое «прямо противоречит регламенту чемпионата мира по футболу 2026 года».