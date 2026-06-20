Турция установила антирекорд чемпионатов мира.

Футболисты турецкой команды стали первыми за всю историю ЧМ, кому не удалось забить после 62 двух нанесенных ударов по воротам за две игры.

Сборная Турции установила легендарный антирекорд чемпионатов мира, сообщает gazeta.ru

В матче второго тура турки уступили парагвайцам. Встреча завершилась со счетом 1:0. На второй минуте матча счет открыл Матиас Галарса. Мигель Альмирон был удален на 45-й минуте за то, что прикрыл рот рукой.

В группе D лидируют США, набрав шесть очков, у Австралии и Парагвая по три балла. Турция пока очков не набрала.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.