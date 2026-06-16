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16 Июня 2026, 15:28
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Футболист сборной Испании установил антирекорд чемпионата мира

Оярсабаль стал первым футболистом в истории чемпионата мира, кто ни разу не коснулся мяча в первые 30 минут матча.

Футболист сборной Испании установил антирекорд чемпионата мира.
Футболист сборной Испании установил антирекорд чемпионата мира.

Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль установил антирекорд в истории чемпионатов мира, сообщает статистическая платформа Opta.

В первом матче сборной Испании на мундиале 2026 года против команды Кабо-Верде Оярсабаль стал первым футболистом в истории турнира, ни разу не коснувшимся мяча за первые 30 минут встречи.

29-летний Оярсабаль за сборную Испании всего провел 54 встречи и забил 25 голов. На клубном уровне футболист выступает за «Реал Сосьедад».

На групповом этапе испанцы также встретятся с Саудовской Аравией (21 июня) и Уругваем (27 июня).

Чемпионат мира по футболу с участием 48 сборных завершится 19 июля. Он проходит в США, Канаде и Мексике.

Источник
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