Тренер Аргентины не смог сдержать слез после финала чемпионата мира.

По словам Скалони, его контракт заканчивается в декабре и он не уверен, что сможет сделать для сборной Аргентины больше, чем финал чемпионата мира.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не смог сдержать слез после поражения от Испании (0:1) в финале чемпионата мира, отвечая на вопрос о своем будущем в команде, передает as.com

«Я собираюсь поговорить с президентом. У меня есть представление о том, что делать. Мой контракт заканчивается в декабре, тогда и посмотрю. Не уверен, удастся ли сделать что‑то большее, чем это. Нужно посмотреть. Я благодарен президенту за возможность оказаться там, где сейчас нахожусь. Это место, о котором мечтают все», — сказал Скалони.

Тренер также заявил, что произошло много «негативных моментов» по ходу матча: «Травмы ключевых игроков — это не оправдание. Они выложились на полную, но против такой команды можно пострадать. Против другой команды все могло бы закончиться иначе».

Сборная Аргентины в финале ЧМ-2026 проиграла в дополнительное время Испании (0:1) и не смогла защитить титул чемпиона мира. Аргентинцы в конце основного времени остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку на третьей компенсированной минуте заработал Энцо Фернандес за грубый фол на Пау Кубарси в центре поля.

«Первой карточки можно было бы избежать, но что сделано, то сделано. Я говорил с ним об этом; конечно, это финал чемпионата мира и есть моменты, которых можно было бы не допускать, но никаких обид нет», — добавил Скалони.

48-летний Скалони возглавляет сборную Аргентины с 2018 года. Под его руководством национальная команда выиграла два Кубка Америки (2021, 2024), «Финалиссиму» (2022) и чемпионат мира (2022). После победы на ЧМ-2022 он был признан лучшим тренером года по версии ФИФА.