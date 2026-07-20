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Point.md logoPoint
20 Июля 2026, 13:33
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Тренер Аргентины не смог сдержать слез после финала чемпионата мира

По словам Скалони, его контракт заканчивается в декабре и он не уверен, что сможет сделать для сборной Аргентины больше, чем финал чемпионата мира.

Тренер Аргентины не смог сдержать слез после финала чемпионата мира.
Тренер Аргентины не смог сдержать слез после финала чемпионата мира.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не смог сдержать слез после поражения от Испании (0:1) в финале чемпионата мира, отвечая на вопрос о своем будущем в команде, передает as.com

«Я собираюсь поговорить с президентом. У меня есть представление о том, что делать. Мой контракт заканчивается в декабре, тогда и посмотрю. Не уверен, удастся ли сделать что‑то большее, чем это. Нужно посмотреть. Я благодарен президенту за возможность оказаться там, где сейчас нахожусь. Это место, о котором мечтают все», — сказал Скалони.

Тренер также заявил, что произошло много «негативных моментов» по ходу матча: «Травмы ключевых игроков — это не оправдание. Они выложились на полную, но против такой команды можно пострадать. Против другой команды все могло бы закончиться иначе».

Сборная Аргентины в финале ЧМ-2026 проиграла в дополнительное время Испании (0:1) и не смогла защитить титул чемпиона мира. Аргентинцы в конце основного времени остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку на третьей компенсированной минуте заработал Энцо Фернандес за грубый фол на Пау Кубарси в центре поля.

«Первой карточки можно было бы избежать, но что сделано, то сделано. Я говорил с ним об этом; конечно, это финал чемпионата мира и есть моменты, которых можно было бы не допускать, но никаких обид нет», — добавил Скалони.

48-летний Скалони возглавляет сборную Аргентины с 2018 года. Под его руководством национальная команда выиграла два Кубка Америки (2021, 2024), «Финалиссиму» (2022) и чемпионат мира (2022). После победы на ЧМ-2022 он был признан лучшим тренером года по версии ФИФА.

Источник
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