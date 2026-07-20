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20 Июля 2026, 22:33
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ФИФА расследует действия аргентинцев после завершения финала ЧМ-2026

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) расследует действия представителей сборной Аргентины после окончания финального матча чемпиона мира 2026 года с национальной командой Испании.

ФИФА расследует действия аргентинцев после завершения финала ЧМ-2026.
ФИФА расследует действия аргентинцев после завершения финала ЧМ-2026.

Сразу после финального свистка на поле произошла потасовка. Игрок сборной Аргентины Науэль Молина ударил рукой в грудь капитана сборной Испании Родри, который в тот момент пробегал мимо него. Из-за этого между футболистами завязалась перепалка, к которой быстро подключились игроки обеих команд. Аргентинец Леандро Парадес агрессивно схватил за шею защитника испанцев Эрика Гарсию, после чего атаковал еще и испанца Гави, который хотел вступиться за товарища.

ФИФА расследует также поведение члена тренерского штаба сборной Аргентины Роберта Айяла, который после завершения матча поспорил с полузащитником испанцев Даниэлем Ольмо, а затем ударил его по лицу.

Источник
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