ФИФА расследует действия аргентинцев после завершения финала ЧМ-2026.

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) расследует действия представителей сборной Аргентины после окончания финального матча чемпиона мира 2026 года с национальной командой Испании.

Сразу после финального свистка на поле произошла потасовка. Игрок сборной Аргентины Науэль Молина ударил рукой в грудь капитана сборной Испании Родри, который в тот момент пробегал мимо него. Из-за этого между футболистами завязалась перепалка, к которой быстро подключились игроки обеих команд. Аргентинец Леандро Парадес агрессивно схватил за шею защитника испанцев Эрика Гарсию, после чего атаковал еще и испанца Гави, который хотел вступиться за товарища.

ФИФА расследует также поведение члена тренерского штаба сборной Аргентины Роберта Айяла, который после завершения матча поспорил с полузащитником испанцев Даниэлем Ольмо, а затем ударил его по лицу.