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mentoday
8 Июля 2026, 09:28
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Сенатору из Парагвая грозит тюрьма за оскорбления Мбаппе

Политик не сдержалась после проигрыша сборной Парагвая в 1/8 финала ЧМ-2026.

Сенатору из Парагвая грозит тюрьма за оскорбления Мбаппе.
Сенатору из Парагвая грозит тюрьма за оскорбления Мбаппе.

Сенатор из Парагвая Селеста Амарилья так расстроилась из-за проигрыша своей национальной сборной в матче с Францией, что решила выместить всю обиду на нападающем соперников Килиане Мбаппе. Футболист не стал игнорировать оскорбления и дал ей резкий ответ, а французская прокуратура начала в отношении политика расследование, передает mentoday.ru

Оскорбительные посты в адрес Мбаппе появились в аккаунте Амарильи в Х после того, как сборная Парагвая вылетела с ЧМ-2026 в 1/8 финала. Сенатор назвала капитана команды соперников «колонизированным камерунцем, который притворяется французом», а также «тупицей», якобы не умеющим писать.

Впрочем, на этом политик не остановилась. Она охарактеризовала Мбаппе как «озлобленного, высокомерного и страшного» и заявила, что «вместо молока матери он сосал кокосы», а самое «образованное», что якобы слышал футболист – это шимпанзе.

По мнению Амарильи, игрокам сборной Парагвая следовало дать нападающему пощечину и продемонстрировать неприличный жест со средним пальцем.

На посты обратил внимание сам французский форвард, который назвал Амарилью «презренной женщины». Он подчеркнул, что чиновница не может представлять Парагвай – страну, которая на протяжении всего мундиаля отличалась «страстью и честью». «Из-за вашей безрассудности и вашего неприкрытого расизма весь мир уже забыл путь и те усилия, которые ваши игроки приложили на этом чемпионате мира», — написал Мбаппе в X.

В стороне не осталась и Федерация футбола Франции. Она подала запрос о начале расследования в отношении Амарильи в прокуратуру Пятой республики и получила от ведомства положительный ответ. Представители ведомства полагают, что высказывания Амарильи были призваны сделать акцент на «реальном или предполагаемом происхождении, этнической принадлежности, гражданства, расы или религии» Мбаппе.

Теперь Амарилье во Франции грозит серьезное наказание: за подобные преступления в стране можно получить до года колонии и штраф в размере 45 тысяч евро. Однако сенатор считает, что у Парижа нет оснований для ведения дела против нее.

На родине чиновница, впрочем, поддержки тоже не нашла. Правительство Парагвая заявило, что ее высказывания противоречат ценностям и принципам, «вдохновляющим на мирное сосуществование и уважение человеческого достоинства». Кабмин подчеркнул, что комментарии сенатора не отражают позицию ни властей республики, ни парагвайского народа.

Источник
mentoday
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