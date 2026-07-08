Сенатору из Парагвая грозит тюрьма за оскорбления Мбаппе.

Политик не сдержалась после проигрыша сборной Парагвая в 1/8 финала ЧМ-2026.

Сенатор из Парагвая Селеста Амарилья так расстроилась из-за проигрыша своей национальной сборной в матче с Францией, что решила выместить всю обиду на нападающем соперников Килиане Мбаппе. Футболист не стал игнорировать оскорбления и дал ей резкий ответ, а французская прокуратура начала в отношении политика расследование, передает mentoday.ru

Оскорбительные посты в адрес Мбаппе появились в аккаунте Амарильи в Х после того, как сборная Парагвая вылетела с ЧМ-2026 в 1/8 финала. Сенатор назвала капитана команды соперников «колонизированным камерунцем, который притворяется французом», а также «тупицей», якобы не умеющим писать.

Впрочем, на этом политик не остановилась. Она охарактеризовала Мбаппе как «озлобленного, высокомерного и страшного» и заявила, что «вместо молока матери он сосал кокосы», а самое «образованное», что якобы слышал футболист – это шимпанзе.

По мнению Амарильи, игрокам сборной Парагвая следовало дать нападающему пощечину и продемонстрировать неприличный жест со средним пальцем.