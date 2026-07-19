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19 Июля 2026, 14:30
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Мбаппе превзошел Месси и стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ

На счету француза Килиана Мбаппе 22 гола в 22 матчах чемпионатов мира. У аргентинца Лионеля Месси — 21 мяч в 32 встречах

Мбаппе превзошел Месси и стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ.
Мбаппе превзошел Месси и стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ.

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе обошел аргентинца Лионеля Месси по количеству голов на чемпионатах мира и стал рекордсменом в истории турнира.

В матче за третье место сборная Франции уступила Англии со счетом 4:6. Мбаппе оформил дубль, забив на 48-й и 66-й минутах.

Теперь на его счету 22 гола, забитых за 22 матча. Месси, у которого 21 мяч, провел на турнирах 32 встречи. В списке лучших бомбардиров за ними следуют Мирослав Клозе (16), Роналдо (15), Гарри Кейн (14) и Герд Мюллер (14).

Также французский нападающий вышел на первое место в списке бомбардиров ЧМ-2026. Теперь на счету 27-летнего футболиста десять забитых мячей, тогда как у Месси — восемь.

У Месси сохраняется возможность превзойти достижение Мбаппе в финальном матче чемпионата мира, где Аргентина сыграет против Испании 19 июля. Начало матча — 22:00.

Источник
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