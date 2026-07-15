Сборная Испании победила Францию и стала первым финалистом ЧМ-2026.

Одолев при явном игровом преимуществе сборную Франции в полуфинале мундиаля 2:0, "Фурия роха" ожидает своего соперника по главному матчу ЧМ. Второй финалист определится завтра в матче между Англией и Аргентиной.

Действующий чемпион Европы сборная Испании со счетом 2:0 победила сборную Францию в полуфинале чемпионата мира по футболу 2026 года. Матч, которые спортивные СМИ называли "финалом до финала", подразумевая, что в нем встретились сильнейшие сборные мира, состоялся вечером во вторник, 14 июля, в Арлингтоне близ Далласа, пишет dw.com

Для "Ле Блё" этот полуфинал в Техасе сложился неудачно почти сразу после начала - юный форвард испанцев Ламин Ямаль заработал для своей команды пенальти из-за нерасторопных действий защитника французов Люки Диня. 11-метровый у "Фурии рохи" без шансов для вратаря на 22-й минуте реализовал Микель Ойарсабаль, этот гол стал для него пятым на турнире.

Второй мяч в ворота сборной Франции на 58-й минуте встречи провел Педро Порро с передачи Дани Ольмо. Этот гол стал последним в этом полуфинале. В голевом зачете у лидера французов Килиана Мбаппе осталось 8 мячей. Столько же на счету и уходящей легенды футбола аргентинца Лионеля Месси, но ему еще предстоит сыграть как минимум на один матч на этом чемпионате больше.

Матч за 3-е место с участием "Ле Блё" пройдет 18 июля в Майами в 23:00 по среднеевропейскому времени. Финал ЧМ-2026 состоится на стадионе на стадионе New York New Jersey (MetLife) в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси) 19 июля в 21:00 (15:00 по местному времени).

"Фурия роха" узнает своего соперника по завершении второго полуфинала между Англией и Аргентиной - он состоится 15 июля в 21:00 в Атланте. До нынешнего турнира Испания побеждала на мундиале лишь однажды. На ЧМ-2010 в ЮАР она обыграла в полуфинале бундестим 1:0, а в финале победила Нидерланды в тем же счетом в экстра-таймах.

После этого матча счет в истории противостояния между командами Испании и Франции стал 19:13 в пользу "Фурии рохи". На Евро-2024 в Германии сборная Испания не пустила французов в финал и позже стала чемпионом Европы. Один из самых зрелищных матчей между этими сборными состоялся в полуфинале Лиги наций-2025: испанцы победили 5:4 в основное время встречи.

Таким образом, французам вновь не удалось взять реванш за недавние поражения от испанцев, защита которых вновь сыграла безупречно, не позволив реализовать ни одного голевого момента лидерам французской сборной.