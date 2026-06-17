Месси повторил рекорд чемпионатов мира по забитым мячам.

Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира наравне с завершившим карьеру немцем Мирославом Клозе, оформив хет-трик.

Действующие чемпионы — сборная Аргентины — начали защиту титула с уверенной победы над Алжиром. Проводя свой 200-й матч за сборную, 38-летний Месси оформил свой первый хет-трик на чемпионате мира, пишет bbc.com

Это стало историческим достижением, поскольку восьмикратный обладатель «Золотого мяча» довел свое количество голов на финальных стадиях чемпионатов мира до 16 — сравнявшись с Клозе как лучшим бомбардиром турнира за всю историю.

На 17-й минуте аргентинец эффектно закрутил мяч в дальний угол, открыв счет.

38-летний игрок получил мяч от партнера по «Интер Майами» Родриго Де Пауля и закрутил удар мимо Луки Зидана — сына легенды Франции Зинедина Зидана.

Второй гол был забит с близкого расстояния на исходе часа игры, когда Месси воспользовался ошибкой Зидана, а на 76-й минуте он оформил хет-трик мощным ударом с линии штрафной после того, как отобрал мяч у Николаса Гонсалеса.