Роналду побил рекорд и забил гол на шестом чемпионате мира.

Форвард и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, который забил гол на шести чемпионатах мира. Его команда разгромила сборную Узбекистана со счетом 5:0.

Форвард и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, который забил гол на шести чемпионатах мира. Об этом во вторник, 23 июня, сообщает Международная федерация футбола (ФИФА), передает dw.com

Сборная Португалии во вторник разгромила в матче второго тура в группе К команду Узбекистана со счетом 5:0. Два гола забил Роналду - на шестой и 39-й минуте матча. Как отмечает агентство dpa, теперь у 41-летнего форварда 10 голов на шести чемпионатах мира, что делает его лучшим бомбардиром турнира в истории.

Роналду: "Мы вернулись".

В своем первом комментарии журналистам после игры, которая прошла в американском Хьюстоне, Роналду заявил: "Я невероятно счастлив. Самое главное, конечно, что мы как команда хорошо поработали. Мы сделали всё возможное, мы это заслужили, мы также пережили трудные времена. Мы вернулись", цитирует футболиста агентство dpa.

Теперь Португалия встретится с Колумбией в заключительном матче группового этапа за первое место, что может привести к захватывающему четвертьфинальному матчу с Аргентиной и давним соперником Роналду Лионелем Месси. "Я даже не знаю, что на это сказать. Отлично... это было бы здорово", - сказал Роналду. "Но сейчас речь идет о выходе в следующий раунд. С четырьмя очками, я думаю, мы уже этого добились. Я очень счастлив".

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующий чемпион мира по футболу - сборная Аргентины. В финале первенства 2022 года аргентинская национальная команда обыграла сборную Франции.