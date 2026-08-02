Главу ФИФА собираются сместить с должности после провала плана по продаже прав на ЧМ по футболу.

После того, как в субботу ФИФА официально отказалась от сделки по частичной приватизации чемпионата мира, внимание переключилось на самого главу ФИФА Джанни Инфантино.

УЕФА в официальном заявлении выразил недоверие Инфантино, подчеркнув: «Мы должны установить виновных и привлечь их к ответственности», передает bild.de

По данным газеты Sunday Times, сместить президента ФИФА собираются следующим образом:

Сначала Инфантино придется дать объяснения на специальном заседании Совета ФИФА — исполнительного органа всемирной футбольной организации, — где от него потребуют уйти в отставку.

Если швейцарский функционер откажется немедленно покинуть пост (а именно этого и ожидают), будет выдвинут соперник. Противникам Инфантино из Европы, Азии, а также Центральной и Северной Америки предстоит договориться о единой кандидатуре.

Пока фаворитом считается Нассер Аль-Хелаифи, катарский владелец клуба «Пари Сен-Жермен». Также обсуждается кандидатура главы Азиатской конфедерации футбола, шейха Салмана бин Ибрагима Аль-Халифы из Бахрейна.

Альтернативная стратегия смещения: 43 из 211 членов ФИФА могут потребовать созыва внеочередного конгресса и обеспечить большинство голосов для вынесения вотума недоверия Инфантино. Это позволит отстранить его от должности до запланированных на март 2027 года выборов.

Тем временем, по имеющимся данным, крупные спонсоры ФИФА обеспокоены шквалом негативной реакции на переговоры Инфантино о продаже прав. Сообщается, что банк JP Morgan, участвовавший в сделке, вышел из проекта из-за поднявшегося в мире скандала.