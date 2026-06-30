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dw.com logodw
30 Июня 2026, 08:50
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Германия проиграла Парагваю и вылетела с ЧМ по футболу

Бундестим уступила в 1/16 финала ЧМ-2026 сборной Парагвая со счетом 3:4 в серии пенальти и покидает футбольное первенство.

Германия проиграла Парагваю и вылетела с ЧМ по футболу.
Германия проиграла Парагваю и вылетела с ЧМ по футболу.

Уже на первом этапе плей-офф чемпионата мира по футболу сборная Германии потерпела в понедельник, 29 июня, поражение от Парагвая. Проиграв со счетом 3:4 в серии пенальти, бундестим покидает ЧМ-2026,  пишет dw.com

Несмотря на заметное игровое преимущество немцев, в одной из контратак на 42‑й минуте счет в матче открыл парагваец Хулио Энсисо. Бундестим удалось отыграться вскоре после перерыва - результативный удар на счету Кая Хаверца, уже третий и последний на этом ЧМ.

Основное и добавленное время матча победителя не выявило. В конце первого из экстра-таймов арбитр отменил гол защитника немецкой сборной Йонатана Та, усмотрев нападение на вратаря. В серии послематчевых пенальти более успешными оказались южноамериканцы.

Матч прошел на стадионе Boston в пригороде Бостона Фоксборо (США, штат Массачусетс).

Парагвай для Германии - традиционно неудобный соперник: так, на ЧМ-2002 также на первом этапе плей-офф бундестим удалось забить сборной этой страны единственный гол лишь за 2 минуты до конца основного времени встречи. В последнем туре группового этапа текущего мундиаля сборная ФРГ уступила еще одной команде из Южной Америки - Эквадору.

Источник
dw.com logodw
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